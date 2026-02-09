Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Lilian (38): ‘Van 29.000 euro schuld naar 39.000 euro spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Lilian, die een schuld van 29.000 euro wegwerkte, en nu zelfs 39.000 euro spaargeld heeft.

Naam: Lilian (38)

Beroep: verpleegkundige

Woonsituatie: woont anti-kraak met haar vriend

Netto inkomen: 3300 euro

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment staat er ongeveer 39.000 euro op mijn spaarrekening.”

Ben je daar blij mee?

„Absoluut. Niet alleen is het een fijne buffer, het geeft me ook veel rust. Dat laatste vind ik misschien wel het belangrijkste. Jarenlang had ik geen spaargeld en liep ik zelfs met een schuld rond, dus dit voelt echt als een overwinning.”

Dat klinkt als een heftige situatie.

„Ik was 22 toen mijn ex en ik uit elkaar gingen. We hadden samen een huis gekocht en uiteindelijk bleef ik zitten met een schuld van 29.000 euro. In die periode werkte ik in de detailhandel en verdiende ik geen geweldig salaris. Toch heb ik die schuld in zeven jaar volledig afbetaald. In december 2018 was ik eindelijk schuldenvrij. Als ik daar nu op terugkijk, ben ik eigenlijk vooral trots.”

Hoe is het daarna gegaan?

„Nou, die schuld was dus afbetaald, maar op 1 januari 2019 stond er letterlijk 0 euro op mijn spaarrekening. Ik heb daarna twee opleidingen in de zorg afgerond en werk nu als verpleegkundige in het ziekenhuis. Ik werk 36 uur per week en verdien ongeveer 3300 euro netto per maand – door de onregelmatige diensten wisselt dat bedrag per maand, maar over het algemeen is het een prima salaris. Ik merk dat ik nu eindelijk ruimte heb om vooruit te kijken, in plaats van alleen maar achterstanden in te halen.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Maandelijks tussen de 800 en 1000 euro. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Mijn vaste lasten zijn laag, omdat ik samen met mijn vriend antikraak woon. We betalen 230 euro huur per persoon, het totaal aan vaste lasten is 450 euro per persoon, dus dat scheelt enorm.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Eigenlijk bijna niet. Het staat er vooral als buffer. Ik vind het prettig om te weten dat ik het heb, maar ik probeer er zoveel mogelijk vanaf te blijven.”

Heb je nog andere schulden?

„Gelukkig niet, en dat voelt heel bevrijdend. Tegelijkertijd wéét ik dat ik op mezelf kan terugvallen als het wel zo is – ik heb immers al eens meegemaakt hoe het is om een schuld te hebben en te moeten aflossen. Al hoop ik natuurlijk niet dat ik weer in zo’n situatie terechtkom.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Ik hou van mooie dingen, rij graag in een mooie auto en koop regelmatig duurdere kleding. Daarnaast ga ik graag twee tot drie keer per jaar op vakantie. Dat zijn geen noodzakelijke uitgaven, maar ze maken me wel gelukkig. Toch probeer ik me daar wel bewust van te zijn – zodat het niet de spuigaten uitloopt.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet per se, al ga ik volgende maand wel terug naar een contract van 32 uur. Daardoor ga ik er zo’n 150 tot 200 euro netto per maand op achteruit. Dat vind ik oké, want vrije tijd is me ook veel waard. Al vind ik het wel belangrijk dat mijn salaris op de lange termijn blijft groeien. Een paar jaar geleden wilde ik ook graag een huis kopen, maar door de hoge huizenprijzen heb ik dat idee losgelaten. Bovendien denk ik erover om in de toekomst naar het buitenland verhuizen, en dan wil ik niet vastzitten aan een hypotheek.”

Wat is je beste financiële tip?

„Blijf erin geloven dat je uit een vervelende financiële situatie kunt komen, ook als het uitzichtloos voelt. Toen ik begon met aflossen, leek die 29.000 euro een enorme berg. Maar stap voor stap kwam ik weer een stukje verder. Wat daarbij helpt: leef onder je stand als dat kan. Die lage vaste lasten hebben voor mij echt het verschil gemaakt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

