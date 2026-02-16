Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Daan (29): ‘Ik vind 1300 euro voor een kinderwagen-set te duur’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Daan (29), die samen met zijn vriendin hun eerste kind verwacht. „We zijn superblij, maar financieel is het echt even schakelen.”

Naam: Daan (29)

Beroep: werkt op een HR-afdeling

Woonsituatie: samenwonend en eerste kind op komst

Netto inkomen: 2430 euro

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment zo’n 2300 euro. Dat was eerst ruim 5000 euro, maar de afgelopen maanden is het hard gegaan. Verf voor de babykamer, een wieg, een commode, kleertjes… Het tikt allemaal aan, waardoor mijn spaarsaldo met rasse schreden afneemt.”

Geeft dat stress?

„Een beetje. Ik had altijd het idee: zolang ik boven de 5000 euro zit, is het prima. Nu voelt het alsof ik geen buffer meer heb. Stel dat de wasmachine kapotgaat of mijn auto ermee stopt, dan zou dat wel voor stress zorgen. Natuurlijk werken we allebei en komt er maandelijks geld binnen, maar alles gaat regelrecht naar de baby. En die is nog niet eens geboren, kun je nagaan als ze – het is een meisje – er is.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Op dit moment bijna niks, misschien 50 euro als het lukt. Voorheen was dat wel iets van 300 euro per maand. Nu schuif ik eerder geld van mijn spaarrekening naar mijn betaalrekening dan andersom.”

Heb je nog schulden?

„Ik heb een kleine studieschuld van zo’n 8000 euro, daar los ik maandelijks op af. Daarover maak ik me geen zorgen, maar het is wel weer een vast bedrag dat ik maandelijks moet missen. Het zou al lucht geven als die schuld is afbetaald.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Heb je even? Die hele babyuitzet! Ik weet echt wel dat het nodig is, maar ik probeer zoveel mogelijk tweedehands te kopen. Zoals de kinderwagen, die heb ik nu nog niet, maar vorige week zag ik op Marktplaats een complete set: kinderwagen, Maxi-Cosi, autostoel, buggy, regenhoezen, echt alles erbij. De vraagprijs was 1300 euro. Ik bood 1000 euro, want nieuw kost zoiets richting de 2200 euro en dit was al gebruikt. Zij wilden ‘in het midden’ uitkomen op 1150 euro. Dat vond ik gewoon te veel. Ik kan daar serieus chagrijnig van worden. Het gaat om 200 euro verschil, maar voor mij is dat nu gewoon veel geld. Dan denk ik: je ziet toch dat het om babyspullen gaat? Help elkaar een beetje.”

Balen wel, dat die aankoop niet doorging.

„Ja, ik blijf Marktplaats goed in de gaten houden – de baby wordt pas in de zomer verwacht, dus ik heb nog even. Al heb ik ook onderschat hoe duur kleine dingen zijn. Een aankleedkussen hier, een badje daar, steeds 30 of 40 euro, soms 100 euro. Het zijn geen megabedragen, maar samen is het enorm.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik wil na de geboorte weer echt gaan sparen, ook al zal het leven dan nog duurder worden, met al die luiers en flesjes en weet ik het allemaal nog meer. Het zal erop neerkomen dat we strakker moeten budgetteren. Daarnaast wil ik een aparte babyrekening openen waar we elke maand een vast bedrag op zetten – zodat we ook alvast voor die kleine kunnen gaan sparen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Begin al met sparen nog vóór je een kinderwens hebt, of in elk geval vóór de zwangerschap. Dat komt wel als het zover is, dacht ik – maar negen maanden zijn zó voorbij. En koop dingen ook tweedehands, want je gebruikt sommige dingen maar kort. Bepaal wel van tevoren je grens, dus wat je ergens aan wil uitgeven. Anders raak je alleen maar gefrustreerd.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

