De Spaarrekening van Sanneke (36): ‘Die extra verdieping op mijn huis kost 100.000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Sanneke, die een extra verdieping op haar huis laat bouwen, wat betekent dat haar maandlasten gaan verdubbelen.

Naam: Sanneke (36)

Werk: logistiek planner

Woonsituatie: gescheiden, 2 kinderen, koopwoning

Netto inkomen: 2650 euro

De Spaarrekening van Sanneke

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment 9400 euro. Een fijne buffer, vind ik. Het is geen megagroot bedrag, maar wel net genoeg om niet meteen nerveus te worden als er iets tegenzit.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Over het algemeen goed. Vijf jaar geleden kocht ik dit huis, net na mijn scheiding. Ik was vooral opgelucht dat ik het in mijn eentje kon betalen. Het huis paste toen precies bij ons leven: drie slaapkamers, een badkamer en een toilet boven. Een zolder was er niet, maar op dat moment was dat geen probleem. Ik wist namelijk wel al dat er ooit een extra verdieping op mijn huis kon worden gebouwd. De buren hadden dat al gedaan, dus stiekem had ik mijn zinnen daar ook op gezet.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Gemiddeld zo’n 300 euro, dat gaat elke maand automatisch zodra mijn salaris wordt gestort. De komende tijd zal dat minder worden, want ik heb mijn hypotheek opgehoogd om die extra verdieping daadwerkelijk te laten bouwen.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, vooral nu ik misschien wat vaker mijn reserves zal gaan aanbreken. De verbouwing kost ongeveer 100.000 euro en naast de verdieping krijgt ook de badkamer een update. Die is inmiddels twintig jaar oud: witte kleine tegeltjes, een vrij lompe wc en wasbak. Alles nog prima functioneel, maar wel echt gedateerd. Dat neem ik meteen mee.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Alleen mijn hypotheek. Maar die wordt dus hoger, en dat betekent ook dat mijn maandlasten straks bijna verdubbelen. Dat is best even slikken, maar het is ook nodig. De kinderen worden ouder en ik merk dat we ruimte in huis tekort komen. Ik heb er daarom goed over nagedacht en alles goed doorgerekend. Het voelt niet als een impulsieve beslissing, maar als iets wat al jaren ‘in de maak’ was.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Vakanties. We gaan normaal gesproken in de meivakantie weg en wintersport hoort er eigenlijk altijd bij. Ik kijk daar altijd enórm naar uit. Tegelijkertijd weet ik dat die uitgaven de komende tijd even niet passen bij de keuze om mijn huis te verbouwen. Dat is jammer, maar het is niet anders.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet per se, dit is een bewuste fase. De extra verdieping zorgt ervoor dat mijn oudste een grotere slaapkamer krijgt, er komt een extra werkkamer én een aparte wasruimte. Als het goed is, maakt al die ruimte ons dagelijks leven een stuk rustiger en heeft iedereen wat meer privacy.”

Wat is je beste financiële tip?

„Denk vooruit, laat plannen rijpen. Ik wist al bij de aankoop van dit huis wat er mogelijk was, ook al kon ik het toen nog niet betalen. Door dat in je achterhoofd te houden, kun je ernaartoe sparen. En nu kijk ik vooral uit naar eind april, als het klaar is en we echt van al die ruimte kunnen gaan genieten.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

