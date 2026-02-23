Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Reneé (30): ‘20.000 euro spaargeld vind ik eigenlijk te weinig’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Renée (30) heeft 20.000 euro spaargeld, maar eigenlijk vindt ze dat nog te weinig.

Naam: Renée (30)

Werk: projectmedewerker

Woonsituatie: samenwonend, 2 dochters

Netto inkomen: 2400 euro

De Spaarrekening van Renée

Hoeveel staat er momenteel op je spaarrekening?

„Dat is nu ongeveer 20.000 euro. Niet slecht, maar ik zou liever iets meer hebben.”

Waarom dan?

„Begrijp me niet verkeerd, ik ben blij dat ik dat spaargeld heb. Maar voor mij voelt een goede buffer rond de 30.000 euro prettiger. Ik weet niet precies waar dat specifieke bedrag vandaan komt, maar het zou me net wat meer ademruimte geven. Dan weet ik zeker dat ik even vooruit kan als de nood aan de man is.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik zit er financieel best lekker bij, ook omdat mijn vriend goed verdient en meebetaalt aan de maandelijkse lasten. Verder ben ik niet ontevreden over mijn salaris. Ik kan uit eten gaan of een drankje doen wanneer ik wil, en ook shoppen en vakanties zijn mogelijk. Natuurlijk kan ik mijn geld niet eindeloos uitgeven, maar ik hoef niet op de centen te letten.”

Hoeveel spaar je maandelijks?

„Dat verschilt. Ik probeer ongeveer 800 euro te sparen, maar meestal blijft er zo’n 500 van over. Dan ga ik toch weer een weekendje weg of plan ik een etentje te veel. En soms heb ik onverwachte kosten. Zo moet mijn auto binnenkort weer door de APK komen; ik weet nu al dat een deel van mijn spaargeld gaat sneuvelen.”

Heb je nog schulden?

„Een studieschuld. Initieel was die schuld 15.000 euro, maar ik heb echt geen idee wat daar nog van openstaat, ik kijk er nooit naar. Wel is mijn maandelijkse aflossing begin dit jaar gestegen van 171 naar 191 euro. In één keer aflossen wil ik niet, dan zou mijn spaarrekening wel heel erg slinken in korte tijd. Maar dat hoeft ook niet, het gaat prima met die aflossing. Ik lig er geen seconde wakker van.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Onnodige boodschappen. We hebben een vast boodschappenbudget per maand, maar ik maak me toch vaak schuldig aan een extra rondje supermarkt, de bakker, lekkers voor bij de koffie. Of spullen van de Hema of Action waar je uiteindelijk niks aan hebt. Dan betaal je weer 5 euro hier, en 10 euro daar. Aan het einde van de maand denk ik vaak: waaraan heb ik het nou uitgegeven?”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Het huis waarin ik woon, staat niet op mijn eigen naam. Op die manier kan ik geen eigen vermogen opbouwen, om maar iets te noemen. Ik heb wel ooit 5000 euro in wat aandelen gestoken, maar dat is meer voor de fun. Dat ik niks opbouw, dat vind ik soms wel jammer.”

Wat is je beste financiële tip?

„Kijk eens in de zoveel tijd goed waaraan je je geld uitgeeft. Ik deed dat begin dit jaar en toen zag ik pas hoeveel van die onzinuitgaven ik deed. In december was het 60 euro aan nutteloze dingen, en de maanden ervoor zat het ook tussen de 50 en 100 euro. Is aan het einde van het jaar toch weer een leuke vakantie. Ik probeer mezelf nu vaker af te vragen als ik iets wil kopen: heb ik het echt nodig? Dat zou denk ik ook mijn belangrijkste tip aan anderen zijn.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

