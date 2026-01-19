Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Victoria (26): ‘Al die tikkies, voor mij is de lol er dan vanaf’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Victoria, die gevoelsmatig tussen twee financiële werelden in zit.

Naam: Victoria (26)

Beroep: Junior marketeer

Woonsituatie: Huurwoning, single

Netto inkomen: 2300 euro per maand

De Spaarrekening van Victoria

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Ongeveer 6000 euro. Dat voelt soms als best veel, vooral als ik kijk naar wat ik destijds als student kon sparen.”

Dus, blij mee?

„Ja, het geeft me rust en onafhankelijkheid. Ik hoef me niet meteen zorgen te maken als er onverwachte uitgaven zijn of iets kapot gaat. Maar het is ook weer geen astronomisch bedrag waarmee ik het de rest van mijn leven kan uitzingen, dus ik probeer alsnog op niet al te grote voet te leven.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Gevoelsmatig zit ik een beetje tussen twee werelden in. Ik verdien meer dan toen ik nog studeerde, maar ook weer niet genoeg om álles te doen wat ik leuk vind. Helemaal als ik naar de toekomst kijk: ik zou graag een huis kopen, maar daarvoor moet je ook een aardige buffer hebben. Dat betekent keuzes maken, maar soms is dat lastig. Ook omdat ik vriendinnen heb die anders tegen geld aankijken en meer op de korte termijn leven. Geld is dus ook een sociale factor en dat maakt dingen soms best ingewikkeld.”

Hoe bedoel je dat?

„Nou, ik maak deel uit van een vriendinnengroep die graag met elkaar afspreekt. Stappen, etentjes, soms een weekendje weg. Alleen: de meningen lopen nogal uiteen. Waar de één het liefst een week samen op vakantie gaat, vindt de ander het prima om kort een Roompot-park te boeken. Is er eindelijk consensus bereikt, dan wordt er weken gebakkeleid over de accommodatie, de activiteiten, wie wat betaalt – het zou voorpret moeten zijn, maar dat is het verre van. En daarna zijn er nog al die Tikkies: wie had welk glas wijn, wie nam er geen toetje, het lijken bijna een soort onderhandelingen. Voor mij is de lol er dan al af.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ongeveer 300 euro – de ene maand meer, de andere maand minder. Ik probeer in elk geval niet aan elke hype mee te doen, niet altijd het nieuwste te kopen en soms een vriendinnenweekend over te slaan. Klinkt verstandig, maar het voelt ook weleens alsof ik altijd die zeikerd ben. Maar ja, als ik later wél die koopwoning heb, geeft dat wel rust.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ik heb een paar ‘subpotjes’ waar ik weleens wat vanaf haal, bijvoorbeeld voor die ‘sociale uitjes’. Maar ik probeer het zo min mogelijk te doen.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Ja, een studieschuld van zo’n 9000 euro. Ik weet dat het merendeel van de oud-studenten daar niet wakker van ligt, maar het geeft me toch stress. Het heeft immers invloed op een toekomstige hypotheek.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Meer salaris zou welkom zijn, al is het maar om die sociale strubbelingen te voorkomen. Soms wil ik ook gewoon kunnen meedoen zonder dat elke euro er één te veel is.”

Wat is je beste financiële tip?

„Durf nee te zeggen tegen sociale dingen als dat financieel niet goed voelt. Al vind ik dat zelf knap lastig, dus ik mag mijn eigen advies ook ter harte nemen, haha.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Meld je aan voor de Spaarrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Spaarrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties