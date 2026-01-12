Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Die WOZ-aanslag voelt altijd als een mokerslag’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: de eerste maanden van het jaar gaat sparen altijd moeilijker bij Ricardo, door alle grote rekeningen die dan binnenkomen.

Naam: Ricardo (42)

Beroep: IT-specialist

Woonsituatie: getrouwd, twee kinderen, koopwoning

Netto inkomen: 4000 euro

De Spaarrekening van Ricardo

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment iets meer dan 8000 euro. Best oké, maar het voelt heel erg tijdelijk. Ik weet namelijk dat er een paar flinke rekeningen aankomen.”

Zoals?

„Nou, januari is nog maar net begonnen of de WOZ-aanslag valt alweer bijna op de mat. Vorig jaar moest ik 1200 euro ophoesten. En dan denk je dat je dat hebt gehad, komt de volgende rekening alweer, in de vorm van waterschapsbelasting. Oók weer een paar honderd euro. Dan kan ik nog zulke goede voornemens hebben wat sparen betreft, maar wordt het me vrijwel onmogelijk gemaakt in de eerste twee maanden van het jaar. Ja, daar kan ik best chagrijnig van worden.”

Wat vind je verder van je financiële situatie?

„O, het gaat best goed hoor, ik heb geen zorgen over schulden of zo. Maar het blijft soms gedoe om geld apart te zetten. En dan moet de zomer ook nog komen, want voor het eerst zijn we gebonden aan het hoogseizoen. Ik had voor de grap even gekeken naar Italië: met de auto naar een camping, geen overbodige luxe, en het kost zo toch al een paar duizend euro. De herinneringen zijn fijn, maar het zijn wel je zuurverdiende centen die als sneeuw voor de zon verdwijnen.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik probeer minstens 500 euro per maand opzij te zetten, maar dat betekent wel dat ik kritisch naar mijn uitgaven moet gaan kijken.”

Geef je dan ook vaak meer geld uit dan je zou willen aan bepaalde dingen?

„O ja, zeker. Juist van die kleine dingen: een broodje kroket bij de pomp, een blikje cola, koffie onderweg. Het lijkt weinig, maar het tikt elke maand aan. Toch zonde als er weer een paar tientjes in rook opgaan. Daar wil ik dit jaar echt op gaan letten. Dan maar thuis een kop koffie met een broodje of snack, of ik neem het van huis mee voor onderweg.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ja. Strakker plannen, bewuster omgaan met kleine uitgaven, en echt die 500 euro per maand sparen. Kleine aanpassingen kunnen zoveel schelen, en dan voel je je ook een stuk rustiger.”

Wat is je beste financiële tip?

„Let vooral op de kleine uitgaven, want die kunnen je spaardoelen behoorlijk saboteren. Dat is soms wat saaier dan wanneer je buiten de deur luncht, maar in the end heeft je spaarrekening er wel baat bij.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meld je aan voor de Spaarrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Spaarrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

