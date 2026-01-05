De Spaarrekening: ‘In mijn ‘Bali-potje’ zit nu 1600 euro’

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Emilie (26) heeft verschillende spaarpotjes, waaronder een reispotje voor een trip naar Bali. Beleggen doet ze dan weer niet: daar voelt ze zich minder comfortabel bij.

Naam: Emilie (26)

Beroep: werkt in de culturele sector

Woont: in een huurwoning

Netto inkomen: 2400 euro

De Spaarrekening van Emilie

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„In mijn belangrijkste spaarpotje, mijn ‘Bali-potje’, zit nu 1600 euro. Het plan is om daar volgend jaar, in 2027, naartoe te gaan. Maar ik heb meer spaargeld dan dat hoor, want ik werk met verschillende potjes. Het zijn allemaal geen gigantische bedragen, maar samen is het toch iets van 2500 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Zeker. Het is niet heel veel – ik ben in mijn uppie, ik verdien niet extreem veel en sparen gaat langzaam, maar ik zie het groeien. Toch lekker als ik weer een keer inlog via internetbankieren.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Op zich red ik me prima. Ik leef niet in overtollige luxe en moet ook wel nadenken over mijn uitgaven, maar ik heb overzicht. Sinds ik op mezelf woon – dat is nog niet zo lang – ben ik veel bewuster met geld bezig. Ik weet wat er binnenkomt en wat eruit gaat, en dat geeft rust.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ongeveer 250 euro. Het meeste gaat automatisch naar mijn Bali-potje. Ik wilde daar zó graag een keer heen, dat ik besloot: dát wordt mijn eerste spaardoel. Plan je zoiets niet, dan blijft het bij vage plannen en is er weer een jaar voorbij voor je er erg in hebt. Terwijl ik nu best wat bij elkaar heb gespaard! Als ik dit volhoud, hoop ik tegen die tijd zo’n 3000 euro te hebben. Waarschijnlijk heb ik het niet eens allemaal nodig, Azië is immers niet superduur, maar dan weet ik zeker dat ik genoeg heb.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, uit sommige potjes wel. Ik heb bijvoorbeeld een bufferpotje voor onverwachte uitgaven. Er staat maar een paar honderd euro op hoor, maar áls er iets stukgaat, dan pak ik dat. Mijn Bali-potje probeer ik echt niet aan te raken, dat is bijna heilig.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Gelukkig niet, ik heb alleen mijn vaste lasten en rekeningen. Dat wil ik ook graag zo houden, haha.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Eten en drinken buiten de deur. Koffietjes, lunches, dat soort dingen. Het zijn steeds kleine bedragen, maar samen is het best veel. Aan de andere kant: je moet soms ook leuke dingen kunnen doen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Iets meer financiële ruimte zou fijn zijn, maar verder kan ik er weinig aan veranderen. Beleggen doe ik overigens niet. Ik lees er weleens over en ik volg zelfs iemand op Instagram die beleggingstips deelt en zegt dat je de risico’s goed kunt spreiden, maar alsnog voel ik me er niet comfortabel bij. Misschien komt het omdat mijn familie ook nog nooit heeft belegd, dat ik er niet mee ben opgegroeid. Maar ik zie het zo: als je geld verliest, ben je het toch echt kwijt. Met sparen weet ik gewoon: wat erop staat, dat is er.”

Wat is je beste financiële tip?

„Heb een doel, maak potjes en geef ze namen. Dat helpt echt, dan spaar je voor iets concreets. Nog een tip is om klein te beginnen. Ook al zet je maandelijks maar een paar tientjes opzij: het gevoel dat je iets opbouwt, is echt heel fijn.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

