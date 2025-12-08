Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Silke: ‘1500 euro voor een week in een wintersporthuisje voelt bijna als een koopje’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Het wintersportseizoen is begonnen en ook Silke en haar man staan eind deze maand weer op de ski’s. Het is alleen wel een duurdere kostenpost geworden sinds ze kinderen hebben, en da’s nog zacht uitgedrukt.

Naam: Silke (36)

Beroep: communicatieadviseur bij een onderwijsorganisatie

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning, twee kinderen van 3 en 5

Netto salaris: ongeveer 2650 euro

De Spaarrekening van Silke

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment ongeveer 11.000 euro. Dat is deels buffer, deels vakantiebudget. Mijn man en ik zijn altijd al fanatieke wintersporters geweest. Met z’n tweeën was dat al een luxe hobby, want je jaagt er in één week een behoorlijke klap geld doorheen. Maar sinds we met kinderen gaan, is het next level. Het voelt soms bijna decadent: alles wordt automatisch twee keer zo duur, én je zit vast aan het hoogseizoen. Toch blijft het een van de weinige grote uitgaven waar we bewust voor sparen, omdat het ons echt gelukkig maakt.”

Ben je blij met dat spaarsaldo?

„Best wel. Het is genoeg om tegen een financieel stootje te kunnen, en we kunnen er vakanties mee betalen zonder direct in de stress te schieten. Het is geen extreem grote rijkdom, maar een comfortabele middenweg.”

Wat vind je in z’n algemeenheid van je financiële situatie?

„Op zich goed. Kijk, we zijn nooit helemaal zorgeloos, want hebben natuurlijk gewoon onze vaste lasten. Maar we hoeven ook niet elk dubbeltje om te draaien. We kunnen de dingen doen die we belangrijk vinden, zolang we ze plannen.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ongeveer 350 euro, en mijn man iets meer – hij verdient wat meer. Dat sparen gaat automatisch: een deel naar de buffer, een deel naar ons jaarlijkse vakantiespaarpotje. Zonder dat systeem zouden we het nooit zo consequent doen.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„O ja, zeker. Het meeste gaat op aan geplande uitgaven zoals vakanties, maar soms ook aan onvoorziene dingen. Onze vaatwasser begaf het na drie jaar ineens en het gebeurde nét buiten de garantieperiode, heel lelijk. Daar moest een nieuwe voor in de plaats komen. Maar ik vind het ook fijn dat sparen niet alleen maar ‘vastzetten’ is. Het is er om gebruikt te worden.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Nee, behalve de hypotheek helemaal niets. Ik moet zeggen dat dat me wel rust geeft – anders ging ik ook niet zo makkelijk op wintersport, denk ik.”

Wat geven jullie eigenlijk uit aan die wintersport?

„Rond de 2500 à 3000 euro. We hadden echt geluk: ons vakantiehuisje kostte ‘maar’ 1500 euro. Dat is in de kerstweek bijna een koopje, want veel accommodaties beginnen pas bij 2000 euro. We gaan bewust in de week vóór oud en nieuw, want zodra de jaarwisseling in zicht komt, vliegen de prijzen omhoog.”

Waarom voelt het nu anders dan voorheen?

„Toen we nog met z’n tweeën gingen, konden we spontaan buiten het seizoen boeken. Alles was flexibeler, goedkoper en je hoefde nergens rekening mee te houden. Met kinderen is alles vastgepind: skiles, schoolvakantie, vier liftpassen, een groter huisje, skipassen… je merkt het in elke kostenpost. En dan zijn de skipassen van de kinderen nu nog gratis, maar over een paar jaar mogen we daar in totaal ook weer zo’n 700 euro extra aan gaan uitgeven – en dan ben je maar zes dagen op zo’n berg.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Als ik even bij die wintersport blijf, is het zonder meer aan eten op de piste. Je weet dat het duur is, maar de sfeer is zo gezellig – en als iedereen hongerig is, zwicht je toch.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Een iets grotere buffer is altijd welkom, maar verder voelt het goed zoals het is.”

Wat is je beste financiële tip?

„Maak grote uitgaven klein, dus zet structureel elke maand iets weg voor vakanties. Dan voelt het nooit als een financiële klap als je daadwerkelijk je pinpas moet trekken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

