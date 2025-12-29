Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Rosa (28): ‘Ik geef te veel uit, dus sparen lukt vaak niet’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Rosa (28) heeft een stabiel spaarsaldo van 2000 euro, maar meer sparen lukt niet goed, ze geeft te veel uit.

Naam: Rosa (28)

Werk: verpleegkundige

Woonsituatie: single, huurwoning

Netto inkomen: ongeveer 2700 euro per maand

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment staat er iets meer dan 2000 euro op. Het is een opvallend stabiel bedrag, alsof dat mijn maximum ‘spaarplafond’ is. Want echt veel verder kom ik niet qua sparen. Soms komt er even 300 euro bij, maar dat gaat er net zo makkelijk weer vanaf.”

Een beetje mixed feelings, dus?

„Best wel. Aan de ene kant denk ik: 2000 euro is niet niks, ik ken genoeg mensen die dat niet hebben. Aan de andere kant is het natuurlijk ook geen extreem hoog bedrag – twee maanden huur en je bent er al bijna. Dus niet echt een buffer waar je rustig van wordt.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Op papier prima. Ik kan mijn rekeningen betalen en kom niets tekort. Maar in de praktijk voelt het rommelig. Ik heb weinig overzicht en ben daar ook een beetje een struisvogel in. Ik koop te makkelijk een troepje hier, een rommeltje daar, maar ikdurf die bedragen niet bij elkaar op te tellen. Te confronterend, want ik zou denk ik veel meer kunnen sparen.”

Hoeveel spaar je nu dan, per maand?

„In theorie spaar ik elke maand, meestal zo’n 250 euro. Maar meestal boek ik het een paar dagen later gewoon weer terug, omdat ik bijvoorbeeld ineens een leuke broek zie. Of omdat iemand vraagt of ik mee ga eten, en ik geen nee wil zeggen. Of omdat ik me realiseer dat ik echt alweer naar de kapper moet. Mijn spaarrekening voelt daarmee meer als een uitgestelde betaalrekening. Zodra ik het idee heb dat ik het ‘nodig’ heb, of gewoon iets heel graag wil, haal ik het er weer af.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Gelukkig niet, ik heb geen studieschuld of creditcardschuld. Dat zou het allemaal nog erger maken, dus daar probeer ik van weg te blijven. Maar het voelt daarom juist extra stom dat ik niet nóg meer spaar. Ik heb eigenlijk geen excuus.”

Waar geef je dan meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Wat ik net al noemde, een nieuwe broek, de kapper, etentjes en alles wat onder ‘kleine verwenmomenten’ valt. Los zijn het geen enorme bedragen, je denkt dat het er wel even bij kan, maar samen tellen ze flink op.”

Wat zou je aan je financiële situatie willen veranderen?

„Het lijkt me heerlijk om richting een spaarrekening te werken die groeit, in plaats van te blijven hangen rond dit bedrag. Ik wil graag meer overzicht hebben, en daarmee meer rust. Ik fantaseer er ook weleens over dat ik één keer een grote smak geld krijg. Dat ik een loterij win, of een erfenis krijg, zoiets. Voorlopig blijft het echter bij hier en daar een staatslot zonder dikke prijs, of win ik de zoveelste bak ijs bij de Postcode Loterij.”

Wat is je beste financiële tip?

„Nou, als je op mij lijkt, moet je je vooral tegen jezelf beschermen. Automatisch sparen, overzichten maken en accepteren dat nee zeggen soms meer oplevert dan ja. Al moet ik daar zelf nog flink mee oefenen. Maar meer sparen zou wel een goed voornemen voor 2026 zijn.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

