De Spaarrekening van Marit: ‘Die Chanel-tas kocht ik voor een prikkie’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Marit verkocht haar babyuitzet via Vinted en kocht in ruil daarvoor een Chanel-tas op hetzelfde platform. Voor relatief een prikkie.

Naam: Marit (32)

Beroep: accountmanager

Woonsituatie: samenwonend, dochter van 5 jaar

Netto inkomen: ongeveer 3100 euro per maand

De Spaarrekening van Marit

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„In totaal 4450 euro. Minder dan een paar maanden geleden, maar nog steeds een bedrag waar ik tevreden mee ben. Ook omdat mijn vriend en ik nog een gezamenlijk spaarpotje hebben.”

Wat vind je verder van je financiële situatie?

„We zijn vrij steady, verdienen allebei goed en kunnen doen wat nodig is zonder al te veel stress. Maar het is niet zo dat we vijf keer per jaar op vakantie kunnen of dat ik elke maand voor honderden euro’s kan shoppen. Ik werk wel degelijk met een maandbudget waar ik leuke dingen van kan doen, nadat de vaste lasten zijn afgeschreven. Zo heb ik een kledingpotje voor mezelf en mijn dochter, en reserveer ik gemiddeld 100 euro per maand voor een etentje. Soms ga ik een maand niet, de maand erop ga ik drie keer. Het hoeft dus niet op, maar het is fijn om er een apart buffertje voor te hebben.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, laatst nog, toen ik geld bijlegde voor iets wat ik écht wilde. Ik had via Vinted mijn hele babyuitzet verkocht, waaronder de kinderwagen, de buggy, de maxi-cosi en het autostoeltje. Destijds betaalde ik daar 2000 euro voor, nu kreeg ik voor de hele set 900 euro terug. Dat is natuurlijk stukken minder, maar alsnog een prima bedrag, gezien hoe snel die spullen afschrijven. En zo verkocht ik ook de inhoud van de babykamer en nog wat babyspeelgoed, al met al goed voor zo’n 1500 euro in totaal.”

Wat kocht je van de opbrengst?

„Ik wilde al langer een Chanel-tas, maar nieuw zijn die echt bizar duur – echt duizenden euro’s. Dat gaat me te ver, maar wederom via Vinted vond ik een tweedehands exemplaar voor 2500 euro. Met de 1500 euro die ik al had verdiend met de babyspullen, voelde die tas ineens haalbaar. Het restant heb ik van mijn spaargeld betaald.”

Ben je blij met je aankoop?

„Ja! Het voelt decadent, dat zeker, maar ik gunde het mezelf na die eerste tropenjaren. Al zou ik er echt nooit de volle mep voor betalen. Dat ik toch zo’n designertas kan scoren voor weinig geld, vind ik een uitkomst.”

Heb je schulden?

„Alleen mijn studieschuld, maar dat is zo verwaarloosbaar qua maandlasten, dat ik me er niet druk om maak.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Uit eten gaan, dat is echt onze zwakke plek als stel. Zeker nu onze dochter wat ouder is, schuiven we heel gemakkelijk ook met haar ‘even’ ergens aan omdat we geen zin hebben om te koken. Of we laten wat bezorgen, of we duiken op zaterdag de stad in voor een lunch… Dan ben je zo weer 50 tot 100 euro verder – afhankelijk van hoe uitgebreid je gaat eten. Dat tikt op jaarbasis best aan.”

Wat zou je willen veranderen aan je financiële situatie?

„We hebben het zoals gezegd niet slecht, maar een iets grotere buffer is altijd prettig. Dat er ook ruimte over is om een échte financiële domper op te vangen als het nodig is – een kapotte auto kan een behoorlijke hap uit je budget zijn.”

Wat is je beste financiële tip?

„Verkoop vooral de spullen die je niet meer gebruikt en laat ze niet al te lang op zolder liggen, want dan dalen ze in waarde. Plus: je huis wordt leger en je rekening voller. Wil je vervolgens zelf iets duurs scoren? Kijk dan eerst tweedehands: dat scheelt zóveel geld.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

