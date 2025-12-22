Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Veerle (32): ‘Heb net 10.000 euro extra afgelost op mijn hypotheek’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Veerle heeft in verhouding nog maar weinig hypotheek openstaan, en lost het liefst zoveel mogelijk af. Vorige week betaalde ze nog 10.000 euro aan extra aflossing.

Naam: Veerle (33)

Beroep: senior marketeer

Woonsituatie: samenwonend, kind van 1,5 jaar

Netto inkomen: ongeveer 3300 euro per maand

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Dat bedrag schommelt, maar momenteel staat er zo’n 35.000 euro op. Dat was kortgeleden nog 45.000 euro, want mijn vriend en ik hebben letterlijk vorige week 10.000 euro extra afgelost op onze hypotheek.”

Ben je daar blij mee?

„Heel erg blij! Of nou ja, in voorgaande jaren losten we soms veel meer af – we werden zelfs een keer door de bank gebeld of het klopte dat we 60.000 euro hadden betaald, het was een soort fraudecheck. Hoe dan ook: 60.000 euro is natuurlijk absurd hoog, dus die 10.000 euro is daarmee vergeleken een schijntje. Maar goed, het past bij de fase waarin we nu zitten.”

Hoe lukt het jou om zoveel af te lossen?

„We hebben een goed inkomen, en mijn vriend had in het verleden al in zijn eentje een woning gekocht en die weer goed verkocht. Een combinatie dus van factoren, zoals spaargeld en een gunstige verkoop.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Goed, vooral omdat het overzichtelijk is. Onze hypotheek stond nog open voor 97.000 euro, daar is nu een hapje vanaf en dat geeft rust. Natuurlijk denk ik weleens: als we dit of dat niet hadden gedaan, waren we al klaar geweest. Maar zo werkt het leven niet.”

Wat bedoel je daarmee?

„Nou, dan hadden we bijvoorbeeld nooit die geweldige campertrip door Canada kunnen maken, een langgekoesterde wens. Onze bruiloft was ook niet bepaald gratis. En we wilden dolgraag ouders worden en we zijn heel blij dat dat is gelukt. We verdienen niet slecht, maar die dingen kosten óók geld. Alleen een kind kost volgens het Nibud al iets van 10.000 euro per jaar, of zo? Maar je krijgt er letterlijk ook veel voor terug. Daar kan geen hypotheek tegenop.”

Hoeveel spaar je per maand?

„We sparen wat er overblijft, gemiddeld een paar honderd euro per maand. In andere jaren ging bijna alles richting de hypotheek, nu leven we iets realistischer.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, voor dit soort aflossingen natuurlijk. En de afgelopen jaren dus ook voor een paar persoonlijke life-events, om ze maar even zo te noemen. Dat hakt er financieel flink in, dat weet iedereen.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Alleen nog de hypotheek, en daar maak ik me weinig zorgen om. Die 10.000 euro aflossing scheelt ook maar zo’n 50 euro per maand. Dat zet qua maandlasten dus geen zoden aan de dijk, maar mentaal doet het enorm veel.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„De kinderopvang, we geven er duizenden euro’s aan uit. Ik sta er liever niet te veel bij stil, maar het schrikt ons wel een beetje af bij het idee van nog meer gezinsuitbreiding. Al zijn we daar sowieso nog niet over uit.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet echt. Misschien dat we iets minder streng zijn geworden dan vroeger, maar dat is een bewuste keuze. Het leven is nu, niet alleen als alles straks is afgelost.”

Wat is je beste financiële tip?

„Doe wat voor jou goed voelt, ook als anderen het gek vinden. Mensen vinden het bijvoorbeeld best raar als ik vertel dat wij onze hypotheek versneld aflossen. Maar voor ons gaat het niet alleen om rendement, het gaat om het gevoel dat je straks echt huiseigenaar bent, zonder zorgen over een dak boven je hoofd. En geloof me: dat is ook wat waard.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

