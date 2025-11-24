Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Dorien: ‘Mijn zieke paard kostte me bijna 5000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Dorien had nogal een financiële dobber toen haar paard ziek werd; het kostte haar bijna 5000 euro.

Naam: Dorien (45)

Beroep: klantadviseur

Gezin: getrouwd, vier kinderen

Netto inkomen: ongeveer 2600 euro per maand

De Spaarrekening: ‘Zieke paard kostte me veel geld’

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat 1478,75 euro op mijn spaarrekening, om precies te zijn. Het is niet niks, maar ook niet veel. Persoonlijk vind ik het nogal een karig bedrag.”

Dat klinkt alsof je er niet heel erg content mee bent.

„Vooropgesteld: het is fijn dat ik überhaupt iets achter de hand heb, maar een vetpot is het niet. Zeker nu de feestdagen eraan komen – ik heb vier kinderen – merk ik dat er weinig ruimte is voor extra’s of leuke dingen. In elk geval geen extra’s voor mezelf.”

Wat vind je in principe van je financiële situatie?

„Over het algemeen gaat het wel, want ik heb geen schulden en mijn man en ik kunnen de vaste lasten betalen. Maar mijn spaargeld is de afgelopen maanden flink geslonken door een onverwachte uitgave: mijn paard kreeg een bacteriële infectie. Het betekende een lange periode van dierenartsbezoeken, medicijnen, extra controles en zelfs een tandartsbezoek. Het was heel spannend allemaal, ik wist niet zeker of hij het zou halen. Gelukkig gaat het nu weer beter, maar financieel heeft het een flinke impact gehad – al met al heeft het me bijna 5000 euro gekost. Om over de emotionele nasleep maar niet te spreken.”

Dat moet financieel pittig zijn geweest – om over de emotionele nasleep maar niet te spreken.

„Ja, ik heb er echt wakker van gelegen. Ik heb mijn paard al tien jaar en hoewel hij natuurlijk ouder wordt en je weet dat dit soort dingen kunnen gebeuren, betekent dat niet dat het makkelijk is. Ik zou mijn paard voor geen goud willen missen en ben blij dat hij nu weer de goede kant opgaat qua gezondheid. Al betekent het wel dat mijn buffer vrijwel verdwenen is. Dat zet je ook wel aan het denken, hoe belangrijk zo’n noodpotje eigenlijk is.”

Hoeveel spaar je gemiddeld per maand?

„Ik probeer iedere maand ongeveer 100 euro apart te zetten. Dat lukt niet altijd, omdat er vaak iets tussendoor komt.”

Heb je schulden?

„Gelukkig niet, en dat scheelt een hoop stress. Mijn enige zorg nu is dat ik de komende weken nog moet bolwerken, met pakjesavond en Kerstmis in het vooruitzicht. Ik heb mijn eigen sociale leven daarom nu on hold gezet en ga niet mee met etentjes of andere uitjes. Gisteren nog moest ik een etentje met twee vriendinnen weigeren, omdat ik het geld nu niet kan missen. Ik heb gezegd dat ze begin volgend jaar weer aan de beurt zijn, hoe jammer ook.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Ook weer aan mijn paard. Paardrijden is mijn hobby en mijn passie, maar een ziek dier kost veel geld en vraagt om bezuinigingen op ander vlak.”

Wat is je beste financiële tip?

„Zet altijd een klein bufferpotje apart, hoe klein ook. Zelfs 50 euro per maand kan een groot verschil maken – een jaar later is dat toch uitgegroeid tot 600 euro en dan heb je er maandelijks weinig voor hoeven laten. Onverwachte dingen blijven toch wel gebeuren, en zo’n potje voorkomt dat je meteen in de stress schiet.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

