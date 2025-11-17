Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Heidi: ‘Nu ik weer werk, voelt sparen betekenisvoller’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Heidi heeft sinds kort weer een eigen inkomen, waardoor ze ook zelf weer kan sparen.

Naam: Heidi (40)

Beroep: werkt parttime in een kledingzaak

Gezin: getrouwd, twee kinderen

Netto inkomen: ongeveer 650 euro per maand

De Spaarrekening van Heidi

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment staat er ongeveer 1200 euro op. Niet heel erg veel, maar ik ben nog niet zo lang voor mezelf aan het sparen, dus voor mij voelt het als een goed begin.”

Ben je daar blij mee?

„Ja, het voelt echt als mijn eigen spaarpotje. De afgelopen jaren was ik volledig thuis voor onze twee kinderen, terwijl mijn man zijn klusbedrijf opstartte. Dat was een bewuste keuze: hij had alle tijd nodig om zijn bedrijf te laten groeien en de kinderen waren nog te klein voor school. Maar daardoor had ik een paar jaar lang geen eigen inkomen. Nu ik sinds kort weer werk, voelt sparen veel betekenisvoller.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„In principe gaat het goed. Mijn man heeft inmiddels een stabiel lopend bedrijf, waardoor we financieel altijd netjes uitkwamen. Maar voor mij persoonlijk knaagde het. Ik had soms het gevoel dat ik niet genoeg in het laatje bracht. Niet dat hij dat vond, hoor. Integendeel: hij zegt altijd dat we het sámen doen. Ik merkte alleen dat ik mezelf een beetje kwijtraakte. Je wereld wordt gewoon kleiner als je alléén maar thuis bent. Mijn gesprekken gingen vooral over kinderen, flesjes, dutjes, driftbuien… Ik wilde ook weer iets dat van mezelf was.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik probeer 150 euro per maand weg te zetten. Soms lukt het om wat extra te sparen, maar ik vind de routine het belangrijkst, dus dat ik iedere maand iets overmaak. Wat ik met het overige geld doe? Ik ga bijvoorbeeld naar de kapper, uiteten met vriendinnen of doe iets leuks met de kinderen – ik kan het zelf bekostigen, en dat voelt fijn.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Bijna nooit. Ik ben dat bedrag net lekker aan het opbouwen en kom er liever niet te veel aan. Het is superfijn om dat bedrag te zien groeien, ook al gaat het in slakkentempo, haha.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Gelukkig niet!”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Eerlijk? Dat valt heel erg mee. Sinds ik in een kledingzaak werk, merk ik juist hóe bewust ik met geld omga. Ik werk in een winkel in het wat luxere segment en zie daar jassen van 300 euro per stuk over de toonbank gaan, alsof het niks is – ik sta er iedere keer weer van te kijken. Ha, zelf koop ik bijna alles via Vinted. Laatst had ik voor 60 euro vier broeken, twee shirts en schoenen voor de kinderen. Dat zijn de betere bedragen als je het mij vraagt, en ik kan echt genieten van zulke tweedehands vondsten.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Op de lange termijn lijkt het me fijn om wat meer financiële zelfstandigheid op te bouwen. Misschien dat ik meer uren ga werken, of een baan zoek waarin ik me verder kan ontwikkelen. Maar voor nu is mijn bijbaan van twee dagen per week precies wat ik nodig heb. Het helpt me weer in een ritme te komen, ik voel me weer onderdeel van de maatschappij én heb mijn eigen inkomen. Dat geeft voldoening.”

Wat is je beste financiële tip?

„Koop tweedehands, zeker voor kinderen, want ze groeien overal zo snel uit. Nog een tip: zet je spaargeld meteen weg zodra je salaris binnenkomt. Dan voelt het als een vast onderdeel van je maand, niet als iets wat je apart of over moet houden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

