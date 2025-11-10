Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Arend: ‘3000 euro lijkt veel, maar dat is het niet’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Arend (56) overweegt zijn hypotheek op te hogen voor een nieuwe keuken, maar had graag meer spaargeld gehad.

Naam: Arend (56)

Werk: onderhoudsmonteur

Woonsituatie: getrouwd, twee uitwonende kinderen

Netto inkomen: 2600 euro

De Spaarrekening van Arend

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Iets van 3000 euro, of net iets eronder. Dat klinkt best aardig, maar valt nog tegen – mijn auto moet binnenkort naar de garage voor een beurt en het is een oud beestje, dus dan is het zo op. En dan heb ik het nog niet over andere onverwachte dingen.”

Niet heel content met dat saldo, dus?

„Niet echt, ik had het graag anders gezien. Maar ik heb eigenlijk nooit veel gespaard. Ik heb er niet echt een goede reden voor, het is er gewoon nooit van gekomen. Er was altijd wel iets dat voorrang had – de kinderen, vakanties, verbouwingen in huis. Zo lieten we vijftien jaar geleden een dakkapel plaatsen en hebben we ook de tuin grondig aangepakt. Voor die laatste twee dingen heb ik mijn hypotheek een paar keer opgehoogd. Dat kon toen makkelijk, dus dat deed ik.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Kijk, op zich red ik me prima. Rekeningen worden betaald, ik kom niks tekort. Maar ik voel me niet echt ‘financieel gezond’, er zit weinig speling in. Achteraf gezien had ik beter moeten sparen.”

Wat spaar je nu dan, per maand?

„Geen vast bedrag. Soms lukt het een paar maanden om wat apart te zetten, maar dan gebeurt er weer iets en is het weg. Als ik jarenlang consequent 50 of 100 euro per maand had gespaard, had ik nu geld gehad voor bijvoorbeeld een nieuwe keuken. Dat is namelijk nog een wens, de oude is echt gedateerd en aan vervanging toe. Maar zo’n keuken is niet gratis en kan ik sowieso niet zelf betalen. Dat besef komt nu een beetje binnen.”

Wat is nu je plan?

„Toch maar weer die hypotheek ophogen, als het kan. Binnenkort ga ik daarover het gesprek aan met een financieel adviseur. Maar ik weet ook dat als ik die hypotheek ophoog, dat ding aflossen verder weg is dan ooit. Daar baal ik wel van, op mijn leeftijd wil je juist een beetje gaan afbouwen op dat gebied.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„O ja, vaak genoeg: er komt wat op en een maand later moet er weer wat af. Het is meer een doorgeefluik dan een spaarpot.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Aan gemak. Even wat afhalen, een drankje op het terras, dat soort dingen. Kleine bedragen, maar het telt op. En onderhoud aan het huis dus, dat tikt ook altijd harder aan dan je denkt.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ja, duh: een acceptabele buffer zou top zijn, zodat ik niet steeds hoef te lenen van mezelf – of eigenlijk van de bank. Het lijkt me heerlijk om gewoon mijn portemonnee te kunnen trekken als er iets stukgaat. Dat ik het kan oplossen zonder financieel gedoe, zeg maar. Maar daar moet ik echt beter mijn best voor gaan doen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ik weet in elk geval hoe het niet moet, haha. Dus maak niet dezelfde fout als ik en begin gewoon met sparen. Elk bedrag is goed, en denk maar zo: over een paar jaar staat er toch een lekker bedrag op je rekening.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

