De Spaarrekening van Koen: ‘Ik heb een studieschuld van 42.000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Koen (24), die een studieschuld van 42.000 euro heeft.

Naam: Koen (24)

Beroep: student

Woonsituatie: op kamers

Netto maandsalaris: 0 euro, heeft een lening

De Spaarrekening van Koen

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Nou, misschien een paar tientjes, maar verder zo goed als niks. Sparen lukt gewoon niet nu. Alles wat binnenkomt, gaat meteen weer op aan van alles en nog wat.”

Baal je daarvan?

„Natuurlijk lijkt me heerlijk om gewoon wat achter de hand te hebben, dat zal iedereen begrijpen. Maar het is ook iets waar ik me niet te lang mee bezighoud. Als ik ga nadenken over alles wat ik niet heb, is dat alleen maar stressvoller – en daar heb ik nu niks aan.”

Wat vind je zelf van je financiële situatie?

„Vrij rampzalig, haha, en dat is zacht uitgedrukt. Ik heb nu zo’n 42.000 euro schuld opgebouwd bij DUO, en ik moet nog een jaar studeren. De kans is dus groot dat ik straks tegen de 50.000 euro zit. Vooruit: niet alles hoef ik terug te betalen, want een deel komt te vervallen als onderdeel van de prestatiebeurs. Daarnaast studeer ik rechten en hoop ik op een goedbetaalde baan. Ergens voelt het dus ook wel alsof het later allemaal wel goedkomt. Dat maak ik mezelf in elk geval wijs, haha.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Niets, ik geef juist meer uit dan ik binnenkrijg door die studielening. Alleen mijn huur is al ruim 900 euro per maand, en dan heb ik nog geen boodschappen of iets gedaan. Ik heb een bijbaantje op oproepbasis en het geluk dat mijn ouders wel wat bijspringen, maar dat kan lang niet iedereen zeggen.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Soms wel, als er iets op staat. Dan komt er iets onverwachts of ik gun mezelf een avondje uit.”

Lig je er vaak wakker van?

„Het zit wel in m’n achterhoofd, vooral omdat het bedrag steeds groter wordt. Tegelijkertijd voelt het ook nog een beetje ‘nep’, alsof het niet over mijn eigen financiële situatie gaat, maar die van een ander. Tot ik straks klaar ben met studeren en het ineens wel echt wordt.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Thuisbezorgd, drankjes, soms een weekendje weg. Dingen waarvan ik weet dat ze niet slim zijn, maar die ik soms toch nodig heb. Je moet ook af en toe leven, toch?”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou graag een buffer hebben en minder afhankelijk zijn van leningen. Maar aan de andere kant: ik wil ook nog student kunnen zijn. Soms voelt het alsof je moet kiezen tussen verantwoordelijkheid en vrijheid.”

Heb je nog een financiële tip?

„Daar ben ik niet echt de aangewezen persoon voor denk ik, haha. Maar wat ik wel doe, is mijn boodschappen voor meerdere dagen per week kopen, en in de aanbieding. Scheelt geld en vooral impulsaankopen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

