De Spaarrekening van Rinke: ‘Ik heb 25.000 euro spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Rinke (34), die best wat spaargeld heeft, maar toch het overzicht een beetje kwijt is.

Naam: Rinke (34)

Beroep: freelance communicatieadviseur

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning, 2 kinderen

Netto maandsalaris: 6000 euro

De Spaarrekening van Rinke

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat nu ongeveer 25.000 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Ja en nee! Ja, want natuurlijk: 25K is een lekker bedrag en niet iedereen heeft die luxe. Maar het is niet mijn volledige spaargeld waar nooit meer wat vanaf gaat. Het zit namelijk zo: ik ben zelfstandige en heb één zakelijke rekening, waar ik alles op laat storten. Daar gaat maandelijks zo’n 2500 euro vanaf voor mijn vaste lasten en sociale activiteiten. Al het overige geld blijft op de zakelijke rekening staan.

Het voordeel is dat ik indirect spaar, want ik kom er verder zo min mogelijk aan – tenzij ik een zakelijke transactie moet doen. Het nadeel: ik moet ook een deel van mijn geld bewaren voor de Belastingdienst en btw-aangifte. Overigens is die 25.000 euro wel écht wat ik overhoud, want in werkelijkheid staat er meer dan 45.000 euro op mijn zakelijke rekening.”

We moeten bekennen dat we de draad een beetje kwijt zijn…

„Dat is dus precies mijn probleem, want ik heb hetzelfde. Het overzicht is weg. Ik wéét dat ik ongeveer 25.000 euro spaargeld heb, maar omdat ik elke maand ook mijn vaste lasten van die rekening overboek naar mijn privérekening, fluctueert het bedrag: er komt een factuur bij, maar er gaat ook weer geld vanaf. Dat wil ik veranderen en dat ben ik nu van plan.”

Oké, hoe?

„Door maandelijks méér geld naar mijn privérekening over te hevelen en zichtbaar te gaan sparen in verschillende, digitale potjes. Dus dat betekent dat ik een spaarrekening ga openen, en daarbij ook allemaal sub-spaarrekeningen. Zodat ik heel doelgericht kan gaan sparen voor vakanties, mijn pensioen, mijn kinderen, een potje voor als de auto stukgaat… Zo’n overzicht zou me veel meer rust geven.”

Heb je al een idee van hoeveel je dan per maand zou willen sparen?

„Dat weet ik nog niet, maar het moet wel een beetje zoden aan de dijk zetten. Ook om te voorkomen dat ik mijn geld weer aan liflafjes uitgeef. Laat ik stellen dat ik per maand zeker een stevige 1000 euro zou willen sparen – en dat kan ik dan weer over die potjes verdelen.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik heb op zich niks te klagen, ik heb een fijne buffer. Daardoor heb ik geen acute geldstress. Vorige week kocht ik nog een nieuwe laptop. Mocht ook wel, de oude was al vijftien jaar oud en aan vervanging toe, maar het feit dat ik die laptop gewoon kan kopen zonder gedoe, is natuurlijk top. Was ook weer niet superduur hoor, 700 euro. Ja, alsnog een smak geld, maar er zijn duurdere exemplaren. Als ik er maar mee kan internetten en erop kan tikken, ben ik tevreden, haha. Al is het ook weleens fijn om een laptop te hebben die in twee minuten is opgestart, in plaats van tweehonderd jaar, haha.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Gelukkig niet, maar ik betaal maandelijks wel een smak geld aan de kinderopvang, zo’n 1200 euro. Dat is duurder dan mijn eigen hypotheek! Ik denk er maar niet te veel over na, maar het voelt als een lening waar ik de komende drie jaar nog niet vanaf ben.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Ik moet me inhouden als het om kinderkleding gaat, ook als het om goedkope kinderkleding gaat. Dat laatste neem je zó makkelijk even mee als je langs het schap loopt. Toevallig heb ik vorige week de kledingkasten winterklaar gemaakt en ben ik tot de conclusie gekomen dat ze meer dan genoeg hebben. Kan ik het geld mooi op de rekening laten staan – alleen hopen dat ze niet ineens een grotere schoenmaat hebben of zo.”

Wat is je beste financiële tip?

„Overzicht, overzicht, overzicht. Het is mijn eigen hiaat, maar ik weet nu al dat ik mentaal zoveel meer rust ga ervaren als ik mijn geld inzichtelijk heb. Nu alleen nog even die spaarrekening openen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

