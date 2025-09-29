Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Sofia: ‘Ik speur dagelijks naar winacties, deals en kortingen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Sofia (37), die dagelijks speurt naar winacties, deals en kortingen voor spullen en dagjes weg.

Naam: Sofia (37)

Woonsituatie: samenwonend, moeder van twee kinderen (5 en 8 jaar)

Beroep: onderwijsassistent

Netto inkomen: 2300 euro

De Spaarrekening van Sofia

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment 3200 euro. Geen vetpot, maar het is toch een fijn bedrag om kleine klappen op te vangen. Helemaal omdat het me niet bepaald komt aanwaaien. Sinds ik moeder ben, is geld een veel grotere factor in m’n leven geworden. Niet dat we het slecht hebben, maar alles kost geld, en nog veel ook. Ik ben inmiddels wel uit de luiers en de babyuitzet heb ik weer verkocht of doorgegeven, maar de kinderen groeien nog steeds en hebben elk kwartaal nieuwe schoenen nodig, of groeien weer uit hun kleren. Het leven is zó duur. Door slim om te gaan met wat we hebben, lukt het toch om elke maand wat opzij te zetten.”

Hoe doe je dat?

„Daar ben ik wel actief mee bezig, het gaat niet vanzelf. Ik wil mijn kinderen een leuk leven geven, mét uitstapjes en zonder dat we op alles ‘nee’ hoeven te zeggen. Maar dat vraagt wel om wat creativiteit. Dus ik spaar voor acties bij supermarkten, speur online naar kortingscodes, check cashback-apps en doe fanatiek mee aan winacties. De Efteling? Dat is eigenlijk veel te duur, maar met spaarkaarten en kortingscodes van bijvoorbeeld Albert Heijn bespaar ik soms 50 euro op vier kaartjes. Dat is toch mooi meegenomen.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Tussen de 100 en 150 euro, en dat lukt dus vooral omdat ik op andere manieren bespaar. Nog een paar voorbeelden: laatst won ik een dagje naar de dierentuin via een Instagramactie, of ik scoor een tweede kaartje gratis via een tijdschrift. Vorig jaar heb ik zelfs een nieuwe fiets voor mijn oudste gewonnen, helemaal gratis. Dat zijn natuurlijk de krenten uit de pap.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Alleen als het echt moet. Maar omdat ik zoveel via winacties regel of uitjes voordeliger boek, hoef ik er zelden aan te komen. Ik probeer die rekening echt als een buffer te zien, geen verlengde van m’n betaalrekening.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Behalve onze hypotheek niet. We houden alles graag overzichtelijk en kopen niks op afbetaling.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Boodschappen en kinderkleding, dat zijn echt wel dingen die me een rib uit mijn lijf kosten.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Meer financiële ruimte zou natuurlijk fijn zijn. Maar ik voel me niet arm of beperkt. Juist doordat ik er actief mee bezig ben en veel nog steeds kan, voel ik nog wel een zekere vrijheid.”

Wat is je beste financiële tip?

„Maak van besparen een gewoonte, geen straf. Mijn me-time in de avond bestaat uit het internet afstruinen naar deals. Ik check acties, kortingscodes, volg merken die vaak iets weggeven en ik doe mee aan winacties alsof het een hobby is. Mensen lachen daar weleens om, maar ik heb er al zoveel uitgehaald: uitjes, speelgoed, zelfs die fiets. Het kost me wat tijd, maar ik geniet er stiekem ook van. En doordat ik op die manier leuke dingen regel, lukt het me nog om te sparen ook. Ha, uiteindelijk lach ik dus zelf het hardst.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

