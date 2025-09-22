Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Door de scheiding moet ik weer in loondienst’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Patricia is gescheiden van haar partner en moet daardoor weer in loondienst.

Naam: Patricia (46)

Beroep: illustrator, nu tijdelijk in loondienst als contentmedewerker

Woonsituatie: huurwoning, 2 kinderen

Netto-inkomen: 2350 euro per maand

De Spaarrekening van Patricia

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment net geen 1200 euro. Dat is niet heel veel, zeker niet als je bedenkt dat ik een paar jaar geleden nog een fijne buffer had van ruim 10.000 euro.”

Hoe voel je je daarbij?

„Nou, het voelt als een zéér dunne lijn richting financiële stress. Toen ik nog samenwoonde, hadden we een lage hypotheek en mijn ex had een vast inkomen. Daardoor kon ik als illustrator prima freelancen. Nu ik alleen woon en veel hogere lasten heb, is het ineens een stuk spannender geworden.”

Hoe zou je je financiële situatie omschrijven?

„Best pittig, eerlijk gezegd. Na de scheiding moest ik veel dingen opnieuw regelen: een nieuwe inboedel, spullen voor de kinderen, borg voor de huurwoning… dat hakt erin. En mijn freelance werk is geweldig, maar qua inkomsten behoorlijk grillig. Daarom heb ik besloten om voorlopig weer in loondienst te gaan. Met behoorlijk wat tegenzin, moet ik zeggen. Niet dat deze vaste baan het einde van de wereld is, maar de vrijheid van freelancen mis ik wel. Zelf je tijd indelen, werken aan creatieve opdrachten, dat is gewoon meer mijn ding. Maar goed, eerst weer even financiële rust.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Op dit moment 50 euro tot 100 euro, als het meezit. Ik hoop dat ik met mijn vaste baan straks weer wat meer ademruimte krijg en langzaam richting die oude buffer kan sparen.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Regelmatig, ja. Als er iets onverwachts gebeurt, bijvoorbeeld. Denk aan een schooluitje, nieuwe sportschoenen of een fiets die gerepareerd moet worden – dan moet ik daar wel een beroep op doen.”

Heb je verder nog schulden?

„Behalve de standaard vaste lasten niet. Gelukkig! Maar ik zit wel vaak op het randje. Mijn ex en ik delen weliswaar de kosten voor de kinderen, dus dat is eerlijk geregeld. Toch blijft het een flinke post: kleding, sport, opvang, schooldingen… het stapelt zich op.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Hard werken, een nieuwe buffer opbouwen en hopelijk zo snel mogelijk weer als zelfstandige aan de slag – het creatieve werk blijft mijn passie, maar nu kies ik even voor zekerheid en stabiliteit. Daarna zie ik dan wel weer verder. Is ook meteen mijn tip aan anderen: zorg dat je een buffer opbouwt in goede tijden. En hou je vaste lasten zo laag mogelijk, want dáár zit pas echt je vrijheid in verstopt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

