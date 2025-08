Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Lisette: ‘In totaal hebben we 30.000 euro spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: Lisette, die geld in verschillende potjes heeft, bij elkaar zo’n 30.000 euro.

Naam: Lisette (38)

Beroep: kantoorbaan binnen de kinderopvang

Netto maandsalaris: 2900 euro

Woonsituatie: getrouwd, drie kinderen

De Spaarrekening van Lisette

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Mijn man en ik hebben een gezamenlijke spaarrekening. Daarbinnen hebben we het nog wat opgesplitst. Zo staat er op onze lopende spaarrekening 8000 euro, nog 22.000 euro is verspreid over potjes: herfstvakantie, wintersport, nieuwe tuintegels, dat soort dingen. Daarnaast heeft mijn man ook nog een zakelijke rekening, met een spaarrekening voor zijn zaak.”

Ben je daar blij mee?

„Ja, ik ben op zich tevreden. Er zijn altijd mensen die het beter hebben, maar ook meer dan genoeg mensen die het slechter hebben.”

Op zich tevreden, zeg je. Wat vind je dan van je financiële situatie?

„O, ik vind dat we het best goed doen met zijn tweeën! Die aparte spaarrekening heeft een aantal verschillende doelen en daar gaan we het geld uiteindelijk ook voor gebruiken. Namelijk de geplande vakanties, nieuwe tegels voor de tuin en het begin voor een nieuwe werkauto voor mijn partner. Oh, en mijn schoonmaakster is ook goud waard! Dat ik daar geld voor heb, daar ben ik zó blij om. Ik word elke keer blij als ik thuiskom in een schoon huis.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Dat is heel wisselend, we sparen geen vast bedrag. Wel sparen we ook nog elke maand voor onze kinderen, voor als ze uit huis gaan – 50 euro per kind. Mijn man spaart wel vaste bedragen op zijn spaarrekening; we hebben potjes voor de Belastingdienst, voor zijn pensioen en voor het geval hij langdurig ziek wordt.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Jazeker, voor de dingen waarvoor we sparen, zoals de vakanties. Een tijdje geleden kochten we bovendien een auto en een nieuwe fiets voor mijn zoon, die naar de middelbare school gaat. Maar ik haal nooit geld van de rekening om gaten te dichten, of omdat we niet rond kunnen komen.”

Heb je daarnaast nog schulden? Maak je je zorgen over die schuld?

„Nee, ik heb geen schulden en ook nooit gehad. Ik kan wel rood staan op mijn rekening, maar dat is meer voor als er opeens grote bedragen afgeschreven worden en ik even niet heb opgelet of er wel voldoende geld op staat. Dat is ook iets wat we onze kinderen nu al meegeven: koop geen dingen als je het geld niet hebt. Dan maar even geduld hebben.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Ik vind dat alles tegenwoordig wel heel duur is. Ik zou willen dat dingen goedkoper waren. Even uiteten gaan met z’n vijven, of een drankje doen op het terras. Maar het is niet dat ik vind dat ik ergens minder geld aan zou hoeven uitgeven. Ja, ik zou kunnen besparen op kleding voor mezelf en de kinderen, maar vind het te leuk om te laten – en ik kan het gewoon betalen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Mijn partner is zelfstandig ondernemer, dat is een risico. We zouden dat nog beter kunnen afdichten op het gebied van verzekeringen en pensioen. Want wat als hij langdurig ziek wordt? Redden we het dan met mijn loon? Dat gaan we komend jaar uitzoeken.”

Wat is je beste financiële tip?

„Die is nogal specifiek, maar ik werk natuurlijk in de kinderopvang, dus ik weet er wel wat vanaf. Als je kinderopvang toeslag krijgt, geef dan altijd wat meer inkomen op – dan krijg je niet achteraf opeens een brief dat je bij moet betalen. Het geld dat je eventueel wél terugkrijgt, kan dan naar je spaarrekening. O, en begin niet aan ‘achteraf betalen‘ bij online aankopen als je er niet genoeg geld ervoor hebt. En een beetje overzicht in je financiën is wel zo prettig.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

