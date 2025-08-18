Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Jolijn: ‘Verbouwing kostte 35.000 euro, maar was elke cent waard’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Jolijn en haar man verbouwden de zolder en daar hing een fiks kostenplaatje aan, namelijk 35.000 euro. Maar: het was iedere cent waard.

Naam: Jolijn (49)

Beroep: marketingmanager

Netto inkomen: ongeveer 4200 euro per maand

Woonsituatie: koopwoning, samen met haar man en bijna-volwassen dochter

De Spaarrekening van Jolijn

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment staat er ongeveer 9000 euro op. Het was meer, maar we hebben net de zolder verbouwd. Deels konden we dat via de bank financieren, maar we hebben ook een deel uit eigen zak betaald.”

Wat hebben jullie aangepakt op zolder?

„Wat niet, kun je beter vragen, haha. We hebben de hele verdieping gestript. Voorheen was het vooral een was- en rommelhok, nu hebben we er vier kamers van gemaakt. Een werkkamer voor mijn man, een slaapkamer voor onszelf, een sportkamer én een washok. En eigenlijk nog een extra verborgen kamertje, want mijn droom is eindelijk uitgekomen: een eigen inloopkast. Het was een flinke klus: muren eruit, nieuwe isolatie, vloeren vernieuwd, elektra aangelegd, eigenlijk alles moest worden aangepakt.

Het duurde zo’n drie maanden en kostte ruim 35.000 euro. We hebben er dus gedeeltelijk een tweede hypotheek voor afgesloten. Best een commitment, maar we zijn er zó blij mee. Het voelt alsof ons huis nu echt helemaal af is.”

Wat vind je verder van je financiële situatie?

„Prima, we hebben een stabiel inkomen en een fijn huis. Maar een verbouwing als deze is een grote uitgave, dus dat vraagt wel om wat offers.”

Zoals?

„We moeten wel iets beter op onze uitgaven letten. Zo gingen we dit jaar gewoon kamperen op een Nederlandse camping, en kon ik minder shoppen dan ik zou willen. Op de boodschappen bespaar ik ook wat meer en willen vriendinnen spontaan uit eten, dan bedank ik even vriendelijk. Maar goed, deze verbouwing wilde ik heel graag, dus dat maakt het makkelijker om vol te houden.”

Hoeveel spaar je per maand?

„We proberen elke maand zo’n 300 euro opzij te zetten.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Los van onze hypotheken gelukkig niet, en die maandlasten zijn goed te doen.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Sinds ik moeder ben, heb ik flink wat geld uitgegeven aan mijn dochter. En nog steeds: sportactiviteiten, kleding, schoolspullen… Ik doe het allemaal met liefde, maar goedkoop is het niet.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou graag wat meer willen sparen om weer wat extra financiële ruimte te creëren. Of misschien wat eerder aflossen op de hypotheek, maar dat moet wel haalbaar blijven.”

Wat is je beste financiële tip?

„Durf soms in je huis te investeren. In ons geval was 35.000 euro een smak geld, maar omdat de waarde van ons huis nu met zo’n 60.000 euro is gestegen – we hebben een taxateur laten komen – was het die investering dubbel en dwars waard. Uiteindelijk hebben we er alleen maar profijt van.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

