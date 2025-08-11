Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Winnie: ‘Hoop tijdens mijn pensioen nog op vakantie te kunnen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 67-jarige Winnie, die op zich een goed pensioen heeft, maar baalt dat alles zo duur is geworden. Ze hoopt nog een weekje op vliegvakantie te kunnen.

Naam: Winnie (67)

Werk: met pensioen

Woonsituatie: tussenwoning (koop) met haar man

Netto inkomen: 3100 euro per maand (samen met haar man)

De Spaarrekening van Winnie

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment iets van 4300 euro. Niet niks, maar ook niet iets waarvan je denkt: daar ga ik eens flink van leven. Zeker niet als je met pensioen bent en alles elke maand duurder lijkt te worden.”

Voorzichtig blij, dus?

„Blij is een groot woord. We hebben jarenlang gewerkt, gespaard waar het kon, maar door de verbouwing van ons huis is er echt veel geld uitgegeven. We wonen hier al veertig jaar en in die tijd hebben we nauwelijks wat aangepast. Het was dus allemaal hard nodig: de badkamer, nieuwe kozijnen, isolatie… Maar ja, dat tikt behoorlijk aan, het heeft ons duizenden euro’s gekost. Mensen in onze omgeving trokken hun wenkbrauwen er behoorlijk van op, vroegen zich af waarom we dit nog allemaal wilden op onze leeftijd. Nou, dat is simpel, omdat we hier oud willen worden. En dan wil je wel een fatsoenlijk huis.”

Wat vind je nu van je financiële situatie?

„Het is niet slecht, maar je kunt ook niet echt achterover leunen, of zo. We komen uit, hoeven geen gekke dingen te laten, maar ik kijk wél naar de aanbiedingen in de supermarkt. Een dagje weg of ergens lunchen moet ik wel plannen. Als we uiteten gaan, dan vaak bij de pizzeria in het dorp, waar je voor twaalf euro nog een margarita kunt bestellen. Ik baal soms wel hoor, want ik wil zó graag nog een weekje op vakantie. Naar de zon, gewoon all inclusive, niks hoeven. Maar ja, dan zie ik die prijzen van gemiddeld 2000 euro en dan haak ik toch weer af. Misschien zoek ik niet goed genoeg, maar ik kom steeds hogere bedragen tegen.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Dat wisselt een beetje. Soms 100 euro, soms minder, we hebben niet echt een vast spaarsysteem. En als er iets stukgaat, zoals laatst de koelkast, dan is dat meteen weer weg.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Steeds vaker, eigenlijk. Als de energierekening hoger uitvalt, of als er weer iets stukgaat in huis. Of als de kleinkinderen jarig zijn. Dan willen we toch wat geven.”

Heb je daarnaast nog schulden? Maak je je zorgen over die schuld?

„Gelukkig niet. We hebben alles altijd netjes afbetaald. Daar ben ik dan wel weer trots op.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Boodschappen. Echt, ik schrik soms in de supermarkt. Een simpel karretje met wat groenten, vlees en wc-papier en je bent zo 60 euro verder. En dan heb ik echt niks geks gekocht. Ik ga nu altijd met een lijstje en probeer aanbiedingen te pakken, maar het is gewoon duur geworden.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Zoals ik al aangaf, wil ik dolgraag nog een keer met het vliegtuig op vakantie. Spanje, Griekenland, Turkije, het maakt me niet uit. Gewoon naar de zon, een beetje zwemmen en lekker eten. Vroeger deden we dat ook altijd, toen de kinderen nog klein waren, en ik genoot zo van die vakanties. Mijn man hoeft niet zo nodig, die vindt een weekendje naar de Ardennen al duur zat. Maar ik droom van een weekje niks en luxe. Ik weet natuurlijk ook niet hoe lang ik dat nog kan doen, gezien mijn leeftijd. Ik blijf zoeken of ik iets onder de 1400 euro kan vinden. Dat zou nog net een beetje betaalbaar zijn.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Wat is je beste financiële tip?

„Toch een kleine buffer opbouwen, want zo voorkom je dat je meteen in de problemen komt als je onverwachte kosten hebt, zoals ik laatst met die koelkast. Was gelukkig geen extreme hap uit ons spaarsaldo, maar het was fijn dat we het meteen konden ondervangen. Zo’n buffer geeft rust, zelfs als het maar een klein bedrag is.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties