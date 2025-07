Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Duncan: ‘Geven jaarlijks ruim 1500 euro uit aan de Efteling’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: Duncan droomt niet van verre reizen, maar bezoekt het liefst zo vaak mogelijk een pretpark met zijn gezin.

Naam: Duncan (46)

Beroep: installateur

Woonsituatie: getrouwd, twee kinderen

Netto inkomen: 2900 euro

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment zo’n 4800 euro. Geen megabedrag, maar voor ons is het voldoende. Zo hebben we in ieder geval iets achter de hand voor noodgevallen. Als de wasmachine het begeeft of de auto ineens iets raars gaat doen, kunnen we dat opvangen zonder meteen in de stress te schieten. Dat geeft rust.”

Tevreden, dus?

„Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk zou nog meer spaargeld fijn zijn, maar ik denk ook: waar is dat geld dan voor bedoeld? Voor ons is sparen namelijk geen doel op zich. We sparen zodat we onbezorgd kunnen leven, en dat lukt nu prima. Ik lig er dus niet wakker van dat we geen tienduizenden euro’s op de plank hebben liggen.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Best goed, eigenlijk. We verdienen allebei een prima inkomen, we houden grip op onze uitgaven en we investeren in waar we écht blij van worden. We zijn geen grote vakantiegangers en we hoeven geen dure spullen of een nieuw interieur. Al hebben we één grote kostenpost, namelijk een gezinspas van de Efteling. De duurste, van zo’n 390 euro per persoon per jaar. Mega prijzig, maar dat is ons het waard. We wonen in Brabant, dus het is niet ver rijden. We gaan ook bijna wekelijks, dus dan heb je het er zo uit.”

Waar komt die liefde voor de Efteling vandaan?

„Dat gaat ver terug. Als kind ging ik ook al een paar keer per jaar, en dat vond ik geweldig. Mijn kinderen zijn inmiddels net zo fanatiek als ik vroeger was. Die beginnen de dag het liefst met een rondje achtbanen – van de Python tot de Baron. Ook in de winter, tijdens de sprookjesachtige avonden met alle lichtjes en speciale shows, gaan we graag. Ik voel me dan weer helemaal kind, dat maakt het juist extra bijzonder.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Gemiddeld genomen zetten we zo’n 200 euro opzij. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld in maanden waarin veel dingen tegelijk komen – schoolkosten, kinderfeestjes, of iets onverwachts met de auto. Maar meestal proberen we dat bedrag wel aan te houden, al is het maar om een buffer te behouden. Wat ook helpt: we sparen dat bedrag automatisch. Daardoor komen we niet in de verleiding om dat bedrag op onze lopende rekening te laten staan.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Als het nodig is, zeker. Maar ook voor leuke dingen. Zo boekten we vorig jaar een keer een overnachting op een vakantiepark in de buurt van de Efteling. Konden we ons favoriete pretpark mooi afwisselen met een dagje zwemmen en relaxen. Dat huisje kostte iets van 500 euro en dat hadden we niet meteen paraat, dus haalde ik het van de spaarrekening af. Ik ben niet iemand die zegt: sparen is sparen en daar blijf je vanaf. Het is er ook om van te genieten als het moment zich aandient.”

Heb je daarnaast nog schulden? Maak je je zorgen over die schuld?

„Ik heb alleen een hypotheek en geen andere leningen. Dat heb ik altijd bewust vermeden.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Ik zou willen zeggen dat we heel verstandig omgaan met uitgaven, maar als ik kijk naar wat er allemaal aan eten en drinken doorheen gaat in de Efteling… ja, dat loopt soms behoorlijk op. Je neemt een frietje hier, een snack daar, toch weer een ijsje voor de kinderen, een koffie voor jezelf… Tegelijkertijd hoort het er voor ons bij. We maken er echt een dagje uit van, elke keer weer. En dan wil je niet met zelfgesmeerde broodjes op een nat bankje zitten. Voelt toch een beetje alsof je de beleving tekortdoet.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Wat extra financiële ruimte is natuurlijk geen straf. Maar we passen ons aan de mogelijkheden aan. Dat betekent een goedkopere zomervakantie en wat vaker thuisblijven, in plaats van een verre reis.”

Wat is je beste financiële tip?

„Geef je geld uit aan wat je écht belangrijk vindt en durf daarbij af te wijken van wat ‘normaal’ is. Want mensen vinden er echt wel wat van, dat dit onze hobby is. Maar een ander geeft het uit aan een nieuwe keuken, een verre vakantie of een designerbank – daar oordeel ik toch ook niet over? Ik weet in elk geval dat we met ons gezin herinneringen voor het leven maken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

