De Spaarrekening van Nina: ‘Mijn droom was een eigen camper, dat is gelukt’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: Nina had jarenlang een droom: een eigen camper. Die heeft ze dit jaar eindelijk gekocht.

Naam: Nina (39)

Beroep: communicatieadviseur

Woonsituatie: getrouwd, twee zoons

Netto inkomen: 3200 euro

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment iets meer dan 1200 euro, véél minder dan een paar maanden geleden. Toen stond er ruim 27.000 euro op, maar dit voorjaar kochten mijn man en ik eindelijk onze droomcamper. Een tweedehands model uit 2016, perfect voor ons gezin. Nu ben ik weer rustig aan het opbouwen met sparen.”

Ben je blij met je huidige spaarsaldo?

„Ik ben best tevreden. Natuurlijk is het even wennen dat mijn spaarrekening ‘leeg’ voelt, maar dit was precies waar ik al jaren voor spaarde. Ik zette elke maand geld opzij met één doel: vrijheid. Of nou ja, zoveel mogelijk vrijheid, tijdens de vakanties. En nu zit ik met mijn man en kinderen op een camping in de Ardèche. Ik zou het zó weer doen.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Best stabiel. Ik werk vier dagen per week en mijn man fulltime. We hebben geen torenhoge vaste lasten, dus er blijft meestal genoeg over om te sparen. Ik voel me gelukkig financieel vrij genoeg om dit soort keuzes te kunnen maken.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Gemiddeld tussen de 400 en 500 euro. Toen ik voor de camper spaarde, legde ik soms zelfs 600 euro per maand opzij. Nu is mijn doel om een nieuwe buffer op te bouwen.”

Heb je al een nieuw spaardoel?

„Voorlopig gewoon een goede financiële basis: drie tot zes maanden aan vaste lasten, zodat we wat lucht hebben als er iets onverwachts gebeurt. Maar ik heb stiekem ook al een volgend doel in mijn hoofd: een paar maanden verlof opnemen, zodat we een keer wat langer weg kunnen met de camper. Niet meteen, en ik zou het nog helemaal moeten regelen met de school van de jongers, maar het zaadje is geplant.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Alleen als het écht nodig is. Of dus voor iets groots, zoals de camper. Maar ik probeer die spaarrekening vooral als vangnet te zien.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Gelukkig alleen de hypotheek, maar geen studieschuld of openstaande creditcardrekening.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Boodschappen: ik vind het bizar hoe duur alles is geworden. Soms denk ik: hóe dan? Je hebt amper wat in je kar liggen en bent toch weer 80 euro kwijt.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou misschien iets meer ruimte willen hebben voor spontaniteit. Zoals impulsieve uitjes, of iets leuks kopen zonder er drie keer over na te moeten denken. Maar goed, ik ben ook trots op hoe ver we het hebben geschopt met plannen en discipline.”

Denk je drie keer na omdat je het geld niet hebt, of omdat je gewoon bewust met je geld omgaat?

„Dat laatste. Het is niet dat ik niks kan kopen, maar ik ben er heel bewust mee bezig. Ik weet immers hoe lang het heeft geduurd om die camper bij elkaar te sparen en hoe snel het geld weer verdwijnt als je niet oplet. Dus elke uitgave voelt toch als een keuze: wil ik dit echt, of kan het wachten? Soms is dat vermoeiend, maar het geeft me ook controle. Eerlijk gezegd voel ik me er prettiger bij dan wanneer ik zomaar geld uitgeef en me daarna schuldig voel.”

Wat is je beste financiële tip?

„Begin met sparen al vóórdat je het gevoel hebt dat je ‘genoeg’ verdient. Een klein bedrag per maand lijkt misschien weinig, maar het telt echt op. Cliché maar waar: alle beetjes helpen. En spaar voor iets waar je blij van wordt, zoals ik. Eyes on the prize, dan hou je het ook vol.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

