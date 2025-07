Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Cassandra: ‘Alleen de boodschappen kosten al 1000 euro per maand’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: Cassandra spaart minder dan ze zou willen, mede doordat haar boodschappen alleen al 1000 euro per maand kosten.

Naam: Cassandra (36)

Beroep: werkt bij een energiemaatschappij

Netto maandsalaris: 3300 euro

Thuissituatie: woont samen en is moeder van 2 zoons (bijna 4 en 2)

De Spaarrekening van Cassandra

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Ik heb verschillende potjes, maar op mijn persoonlijke privéspaarrekening staat nu 3700 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Niet echt, ik vind het te weinig. In het verleden stond er ook altijd meer op – ik vond het belangrijk om altijd een buffer van minimaal 10.000 euro te hebben. Dat lukt me nu niet meer. Er komt niet meer zoveel spaargeld bij, omdat ik maandelijks simpelweg minder overhoud.”

Waar zit dat ‘m in?

„Nou, ik geef het meteen toe: ik heb misschien een wat dure levensstijl. Niet dat ik de hele dag van de nagelstylist naar de kapper rij, zeker niet, maar ik heb wel een hoge standaard als het om eten gaat. Ik vind gezonde voeding belangrijk en haal het liefst biologische producten in huis. Dat bestel ik online, bij zo’n duurzame, biologische supermarkt. Ik weet niet eens precies hoeveel ik per maand aan boodschappen betaal, maar het zou goed kunnen dat het 1000 euro is – in elk geval minimaal 200 euro per week.

Schrikbarend veel, als ik erover nadenk. Maar het zijn gewoon dingen als een goed stukje vlees of vis, veel groenten en fruit en af en toe wat notenpasta en chiazaad. Ik koop echt geen rare, exotische dingen. En ik kom heus weleens bij de Lidl voor een snelle boodschap. Desondanks kost het me maandelijks dus een flinke duit.”

Hoe zit het met die andere spaarpotjes?

„Daar ben ik dan weer vrij consequent mee, ondanks mijn privéspaarrekening en die boodschappen. Zo zet ik elke maand 50 euro opzij voor de kapper – die bezoek ik gemiddeld twee keer per jaar en dan zit ik er meteen vier uur. Verder heb ik een potje voor kleding, kinderkleding, luiers en vakantie. Naar die laatste spaarrekening maken mijn vriend en ik elke maand allebei 150 euro over, zodat we naast ons vakantiegeld jaarlijks minimaal 4000 euro te besteden hebben. Kinderbijslag ontvangen we ook, maar dat geld storten we op een speciale spaarrekening voor de kinderen.”

En wat spaar je nog voor jezelf per maand?

„Ik denk ongeveer 175 euro. Maar ik haal ook net zo makkelijk weer iets van mijn spaarrekening af. Omdat ik bijvoorbeeld te weinig boodschappengeld heb, of net het einde van de maand niet red, maar wel een etentje buiten de deur heb.”

Heb je een concreet spaardoel?

„Niet echt, misschien dat het daarom niet zo vlot met sparen. Terwijl ik het wel fijn vind om wat geld voor mezelf achter de hand te hebben. Voor als mijn laptop een keer stuk gaat, of ik mezelf wil trakteren op mooie schoenen terwijl mijn kledingbudget al op is.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Dat dan weer niet. Gelukkig maar!”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Ha, die boodschappen, dat lijkt me duidelijk. En vakanties zijn duur. We hadden dit jaar het geluk dat we in het vakantiehuisje van mijn nicht konden bivakkeren, maar dat is niet altijd mogelijk. Het wordt helemaal duur als we volgend jaar afhankelijk worden van de schoolvakanties, aangezien de oudste dan naar de basisschool gaat. O, wat trouwens ook een kostenpost is: de kinderopvang nu. Twee kinderen, drie dagen, 1700 euro per maand. Nétto. Niet normaal.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou meer geld willen overhouden. Waar ik bij die kinderopvang ook zo van baal, is dat je betaalt voor elf uur per dag, terwijl je kinderen daar echt niet elf uur zitten – die uren krijg je alleen niet gecompenseerd. En het is ook niet dat ze daar met een gouden lepel worden gevoerd, ze krijgen gewoon brood, fruit en wat rauwkost. Het zonnescherm is er al jaren kapot en als klap op de vuurpijl krijg je er elke week wel weer een virus bij. Dus ja, ik ben blij dat ik een plek voor mijn kinderen heb en daardoor zelf kan werken, maar echt ‘waar’ voor je geld krijg ik niet.”

Wat is je beste financiële tip?

„Maak spaarpotten, plus een overzicht van je financiën. Dat is trouwens een goede reminder voor mezelf, want ik moet die boodschappen weer wat beter onder de loep nemen. Als je eenmaal weet hoe je er financieel voor staat, geeft dat enorm veel rust.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

