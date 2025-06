Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Het lukt me maar niet om structureel te sparen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: Lola (32), die het maar niet lukt om structureel te sparen.

Naam: Lola (32)

Beroep: administratief medewerker

Netto salaris: 2400 euro

Woonsituatie: single, huurwoning

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment 500 euro. Het schommelt altijd een beetje, maar ik blijf al maanden rondom dit bedrag hangen: zodra er iets bijkomt, gaat er ook weer wat af.”

Ben je daar blij mee?

„Niet echt. Ik zou veel liever een buffer van een paar duizend euro hebben. Heel cliché allemaal, maar voor als inderdaad die wasmachine kapot gaat of de auto naar de garage moet. En ik wil een keer op vakantie kunnen gaan zonder over een budget te hoeven stressen.”

Wat vind je überhaupt van je financiële situatie?

„Soms best wel frustrerend. Ik verdien op zich prima, maar ik heb aan het eind van de maand nooit geld over. Sparen lukt niet structureel. En dan voel ik me weer dom of slap.”

Hoeveel spaar je nu dan per maand?

„Ik probeer 100 euro over te maken als mijn salaris binnenkomt. Maar dat trek ik er halverwege de maand vaak weer vanaf. Dan is het boodschappenbudget op, of heb ik ergens weer ‘ja’ op gezegd. Of er zijn onverwachte dingen die geld kosten. Of nou ja: die dingen zijn niet onverwacht, maar ik heb ze gewoon niet goed ingecalculeerd.”

Noem eens wat voorbeelden?

„Kleine uitgaven. Verjaardagscadeautjes voor anderen, een spontaan drankje op het terras of een etentje met vriendinnen. Vaak sociale dingen.”

Ik wil geen Sjaak Afhaak zijn.

Heb je veel last van die sociale druk?

„Zeker. Mijn vriendinnen vragen me soms wel een paar keer per maand. Ze gaan sowieso al samen en ik wil geen Sjaak Afhaak zijn. Dus zeg ik weer toe, ook al had ik me voorgenomen deze maand niks uit te geven. Het is ook gezellig, begrijp me niet verkeerd, maar daarna baal ik enorm. Want ik weet: dat geld had ik ook kunnen sparen. Ik vind het ook zo lastig dat iedereen maar geld lijkt te hebben. Vriendinnen kopen zomaar iets nieuws, gaan geregeld een weekend weg, terwijl ik denk: hoe dóén jullie dat? Waarom moet ik elke keer rekenen en plannen en lukt het me alsnog niet?”

Waar geef je verder meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Boodschappen en ‘kleine dingen’. Mijn potje is iets van 250 euro per maand, maar ik kom altijd uit op 300 of 400 euro. Dan is de melk op en ga ik snel naar de supermarkt, en dan neem ik ook wc-papier mee, en pindakaas, en o ja, de kaas was ook bijna op… Sta ik bij de kassa, moet ik weer 40 euro extra aftikken. Kleding is ook zoiets. Dan loop ik door de stad en zie ik een jurkje. Ik heb er al twintig, maar ik neem ‘m toch mee.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Alleen mijn studieschuld nog, zo’n 11.000 euro. Daar los ik af en toe op af, maar ik denk er niet elke dag aan. Dat voelt nog ver weg.”

Laat je pinpas thuis en neem alleen contant geld mee, dan merk je veel sneller hoeveel je uitgeeft.

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou graag minimaal 5000 euro op mijn spaarrekening willen hebben. En gewoon wat meer controle. Ik wil me niet elke maand afvragen waar mijn geld is gebleven, het is eigenlijk zo vermoeiend.”

Wat is je beste financiële tip?

„Laat je pinpas thuis en neem alleen contant geld mee, dan merk je veel sneller hoeveel je uitgeeft. Plus: zeg niet overal ‘ja’ op. Maar goed, dat zeg ik dus ook tegen mezelf, vooralsnog zonder succes.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

