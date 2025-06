Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Met beleggen heb ik al 7000 euro verdiend’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: Bastiaan (43) heeft al 7000 euro verdiend met beleggen.

Naam: Bastiaan (43)

Beroep: werkt in de sales

Netto salaris: 5500 euro (exclusief bonussen)

Woonsituatie: samenwonend, koopwoning

De Spaarrekening van Bastiaan

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op mijn gewone spaarrekening staat nu iets meer dan 12.000 euro. Daarnaast beleg ik actief: vorig jaar heb ik 25.000 euro ingelegd in een paar verschillende aandelenpakketten, en dat staat nu op zo’n 33.000 euro. Daardoor heb ik in totaal bijna 50.000 euro achter de hand, als je het zo bekijkt. Best lekker, al zeg ik het zelf.”

Content met je spaarbedrag, dus?

„Ja, best wel. Ik ben er niet obsessief mee bezig, maar ik vind het wel een prettig idee dat ik iets opzij heb staan. Qua beleggen is de beurs natuurlijk grillig, met alles wat er in de wereld gebeurt. Dat zie je meteen terug in de koers, want ik heb al meerdere ‘dipjes’ meegemaakt. Maar ik zie mijn beleggingen als iets voor de lange termijn. In verhouding tot mijn salaris is die 7000 euro misschien ‘weinig’, maar ik heb er niks voor hoeven doen en het idee is dat dat bedrag natuurlijk nog gaat groeien. Niet elke week inloggen op je beleggingsapp scheelt trouwens ook veel stress.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik verdien goed, mijn vaste maandsalaris is zo’n 5500 euro. Maar ik krijg regelmatig ook best forse bonussen. Afgelopen jaar heb ik zelfs iets van 90.000 euro verdiend. Ik leef niet op de centen, laat ik het zo zeggen. Ik ga vaak uit eten, koop gerust een overhemd van 200 euro en werk van vakantie naar vakantie – ik kom net terug van twee weken Bali. Maar tegelijkertijd spaar en beleg ik ook. Ik denk dat ik de balans best aardig heb.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Rond de 800 euro, automatisch. Dat gaat meteen na mijn salarisbetaling naar een aparte rekening. Verder stop ik af en toe nog wat extra geld in mijn beleggingen, als ik ruimte over heb.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Soms wel. Bijvoorbeeld als ik een last-minute vakantie boek of iets duurs aanschaf wat niet in de maand zelf past. Onlangs kocht ik bijvoorbeeld eindelijk een Green Egg, een wens die ik al maanden had. Zo’n ding is natuurlijk hartstikke duur, maar nu al zo de moeite waard. Met dit mooie weer heeft hij z’n dienst al lang en breed bewezen. Zo’n aankoop doe ik natuurlijk niet elke maand, en het is zeker niet zo dat ik mijn spaarrekening steeds loop te plunderen. Anders is dat automatische sparen ook een beetje zinloos.”

Heb je daarnaast nog schulden, en zo ja, maak je je zorgen over die schuld?

„Ik heb nog een klein stukje studieschuld openstaan, maar dat loopt langzaam af en is een verwaarloosbaar bedrag. Verder heb ik geen creditcardschulden of andere leningen. En ik zie die studieschuld ook niet echt als iets waar ik wakker van lig, gezien mijn inkomen en spaargedrag.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Uiteten gaan en kleding. Ik weet dat het makkelijk oploopt, zeker als je niet oplet en zoals ik een paar keer per maand gaat. Maar goed, ik hou van lekker eten en ik vind het belangrijk om er goed uit te zien, dus het is een bewuste keuze. Al zou het best iets minder mogen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet echt. Misschien zou wel iets met vastgoed willen doen in de toekomst – een vakantiehuis of zo. Maar dat is voor later. Voor nu ben ik eigenlijk best tevreden.”

Wat is je beste financiële tip?

„Automatisch sparen. Als het geld direct na je salaris van je rekening wordt gehaald, merk je het bijna niet. En beleggen is ook iets wat ik iedereen kan aanraden. Wel is het belangrijk dat je je realiseert dat je inlegbedrag kan schommelen, maar zolang je de rust bewaart en niet op elke koersfluctuatie reageert, is het een mooie manier om je geld te laten groeien.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties