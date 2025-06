Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘In één klap had ik er 13.000 euro aan spaargeld bij’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: Tanja (34) had er in één klap 13.000 euro aan spaargeld bij.

Naam: Tanja (34)

Beroep: zelfstandig copywriter

Netto salaris: wisselend, ongeveer 4000 euro

Woonsituatie: single, huurwoning

De Spaarrekening van Tanja

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment staat er iets meer dan 17.000 euro op mijn spaarrekening.”

Ben je daar blij mee?

„Blij is een understatement. Je kunt wel stellen dat ik euforisch ben, haha. Ik kom van ver. Wat heet: vorig jaar rond deze tijd stond ik nog 5000 euro in de min. Ik ben zzp’er en kreeg een burn-out. Omdat ik niet volledig verzekerd was, moest ik op mijn spaargeld teren om rond te kunnen komen. Toen dat vervolgens op was, moest ik mijn spaarpotje voor de belastingdienst aanbreken – geld dat ik dus normaal gesproken opzij zet voor de inkomstenbelasting. Ik wist dat ik daardoor een schuld zou opbouwen, en hoewel het ‘maar’ 2000 euro was, moet je het wel weer terugverdienen. Dat dit dus is gelukt, voelt voor mij echt als een overwinning.”

Hoe heb je dat terugverdiend?

„Hard werken, in eerste instantie. En zo goedkoop mogelijk leven. Ik kocht geen nieuwe kleding, sprak niet af met vrienden. Of nou ja, ik sprak wel af, maar dan thuis, bijvoorbeeld. Of ik ging wandelen met een vriendin. Verder bezuinigde ik streng op de boodschappen en koos ik alleen werkklussen die goed betaalden. Dat was tevens mijn valkuil vóór mijn burn-out, dat ik overal ja op zei, ook de dingen waar ik weinig voor betaald kreeg. Nu heb ik meer tijd voor mezelf en kies ik alleen wat ik leuk vind en waar ik goed aan verdien. Een win-win.”

…En in tweede instantie?

„Door meer belastinggeld opzij te zetten dan nodig. Ik zet elke maand 35 procent van mijn inkomsten opzij. Behoorlijk veel, maar liever te veel dan te weinig. Van die 35 procent hoefde ik dit jaar uiteindelijk maar 4000 euro aan de Belastingdienst te betalen. En dat terwijl ik ruim 17.000 euro had gereserveerd. Met andere woorden: in één klap had ik er 13.000 euro aan spaargeld bij! Met dank aan mijn accountant, die allerlei voordeeltjes eruit wist te slepen. Bovendien had ik vorig jaar minder verdiend, en dan hou je kennelijk meer over. Ook voor dit jaar hanteer ik die ‘spaarmethode’ weer – volgens mijn eigen berekeningen zou ik nu al zo’n 5000 euro aan spaargeld hebben. Dat zal in the end waarschijnlijk wel hoger liggen.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Voor het eerst in tijden voel ik me rustig over geld. Niet dat ik nou ineens superrijk ben, maar ik heb wel grip en dat geeft vrijheid. Vooral als zzp’er, waarbij je inkomsten altijd kunnen schommelen, voelt het goed om een buffer te hebben.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Alleen als het echt moet, zoals vorig jaar, toen ik geen inkomen had vanwege mijn burn-out. Maar sindsdien heb ik mezelf beloofd: als ik weer geld verdien, spaar ik slim en geef ik alleen uit wat echt nodig is.”

Heb je daarnaast nog schulden? Maak je je zorgen over die schuld?

„Geen schulden, gelukkig, zelfs geen creditcard. Die laatste heb ik bewust niet, omdat ik weet dat ik dan makkelijk over mijn grenzen ga.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Soms toch nog wel aan de boodschappen. Ik probeer zo goedkoop mogelijk te leven, maar gezond eten is duur. Plus: als ik een keer moe ben, bestel ik toch een afhaalmaaltijd. Dat tikt aan.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Hoewel ik nu lekker ga qua spaargeld, zou ik wel weer iets royaler willen leven. Weer eens kleding kopen zonder schuldgevoel. Of dat ik gewoon 1000 euro krijg en daarvan mag shoppen. Aan de andere kant: dit sobere leven heeft me veel opgeleverd. Dus voorlopig probeer ik dat een beetje aan te houden.”

Wat is je beste financiële tip?

„Zet structureel geld opzij, het liefst te veel, vooral als je zzp’er bent. En: schakel een goede accountant in. Die van mij heeft mijn aangifte echt gunstig geregeld. Belastingvoordeeltje hier, aftrekpostje daar… dat scheelde enorm veel geld. Dankzij hem hoefde ik veel minder af te dragen dan ik had verwacht – het pakte kortom goed uit.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

