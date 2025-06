Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘We hebben een vloekpotje met daarin 380 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: Lisa (38), die samen met haar gezin spaart voor een campertrip naar Noord-Amerika. De kinderbijslag gaat er volledig naartoe, en ze hebben zelfs een vloekpotje – waar meer opstaat dan eigenlijk goed is, geeft ze toe.

Naam: Lisa (38)

Beroep: marketing- en communicatieadviseur

Netto inkomen: 2700 euro

Woonsituatie: Lisa woont met haar man en twee zoons (13 en 9) in een koopwoning

De Spaarrekening van Lisa

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Mijn man en ik hebben een gezamenlijke spaarrekening waar nu 7000 euro op staat: een redelijk ‘steady’ bedrag om de eerste klappen op te vangen als er iets kapot gaat in huis, of als onze auto het begeeft. Van dat bedrag blijven we af, maar er komt momenteel ook weinig bij. Dat komt omdat we sparen voor een grote reis met ons gezin: we willen over drie jaar graag zes weken lang met een camper door de VS en Canada trekken. Yellowstone, Yosemite, Banff, Vancouver Island…

Het is een droom die we al een tijdje hebben, maar die ook flink wat kost. Alleen de prijzen voor vliegtickets zijn in het hoogseizoen al belachelijk hoog. Daar hebben we dus een aparte spaarrekening voor waar inmiddels 4360 euro op staat.”

Ben je blij met je huidige spaarsaldo?

„Zeker! Het sparen gaat niet supersnel, maar het gaat wel zeker de goede kant op. We hebben ook een Excelbestandje met tussenstanden: het motiveert enorm als daar weer wat bijkomt. We weten natuurlijk ook dat het nog niet genoeg is, maar we zijn realistisch. We willen pas over drie jaar gaan en zitten wat dat betreft goed op schema.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Elke keer als de kinderbijslag binnenkomt, dus vier keer per jaar, gaat dat volledige bedrag meteen naar de spaarrekening. Verder proberen we maandelijks nog zo’n 150 euro bij te leggen. En dan is er nog ons ‘niet-vloeken-potje’… Daar zit nu al 380 euro in. Best lekker, alleen: dat hebben we sinds januari bij elkaar ‘gespaard’. Vind ik ergens toch confronterend.”

Vloeken jullie zoveel dan?

„Nou, helemaal niet zo buitensporig hoor, we zijn echt niet grofgebekt. Maar een ‘shit’ of ‘verdorie’ telt bij ons ook mee. Onze kinderen letten er streng op, vooral bij hun vader, die nogal eens klaagt over files of zijn werk. Het is inmiddels een soort spelletje geworden.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Nee, dat voelt echt als heiligschennis. Het is ‘reisgeld’, daar blijven we vanaf. Als we een keer krap zouden zitten, bezuinigen we liever op leuke dingen of verkopen we iets op Vinted, om maar wat te noemen.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Nee, behalve de hypotheek. Daar maak ik me geen zorgen over: we zijn financieel behoorlijk stabiel.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Spelletjes! Dat is onze gezamenlijke valkuil: is er een nieuw gezelschapsspel uit, dan móéten we dat uitproberen. En soms bestellen we online eten als we moe zijn, maar da’s best een kostenpost: de snackbar kost voor vier personen al gauw 35 euro. En dan heb je alleen een vette hap. Vind ik best veel geld! Daar zit dus ruimte voor verbetering, maar we gunnen onszelf soms ook wat gemak.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Het zou lekker zijn als we nog meer konden sparen, maar we zijn al blij dat we goed kunnen rondkomen én nog een leuk zakcentje opzij kunnen zetten.”

Wat is je beste financiële tip?

„Maak van sparen een spel. Het is misschien niet het allerbeste voorbeeld als je kijkt naar wat wenselijk is, maar ons ‘vloekpotje’ is geestig bedoeld, confronterend én effectief. Door het geld fysiek in een blikje te stoppen, zien de kinderen ook dat sparen iets tastbaars is. Zo wordt geld iets waar je samen verantwoordelijk voor bent.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Reacties