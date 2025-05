Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Mijn droom is een huisje in de Oostenrijkse bergen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: de 46-jarige Fabiënne, die een ultiem spaardoel heeft: een huisje in Oostenrijk.

Naam: Fabiënnne (46)

Beroep: HR-adviseur

Woonsituatie: single, twee zoons, koopwoning

Netto inkomen: 2700 euro.

De Spaarrekening van Fabiënne

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment zo’n 4300 euro. Dat is echt bedoeld als buffer, als de wasmachine stukgaat of de auto het begeeft. Het voelt niet ruim, maar het is iets. Ik probeer er zoveel mogelijk vanaf te blijven.”

Ben je daar blij mee?

„Nou ja, zoals ik al zei: ik ben heel blij dat ik iets heb, maar heel veel rust geeft het nou ook weer niet. Er hoeft maar iets stuk te gaan, of er komt een andere tegenvaller, en het is weg. Het minimumbedrag waarbij ik me een beetje ‘veilig’ voel, is zo’n 10.000 euro.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik red het, maar het is altijd net aan. Met een hypotheek en de kosten van twee kinderen blijft er weinig over. Er is geen ruimte voor grotere dromen, laat staan een extra investering.”

Hoeveel spaar je per maand?

„In een goede maand lukt het om 250 euro opzij te zetten, maar het wisselt nogal. Soms is het minder, soms lukt het helemaal niet. Er zit geen vaste lijn in en dat vind ik frustrerend.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, en dat doet altijd een beetje pijn. Dan heb ik net weer wat opgebouwd en moet ik het toch gebruiken voor iets onverwachts. Zo kwam vorige week nog een rekening op de mat voor de waterschapsbelasting. Bam, 300 euro in het laatje. Zo schiet het natuurlijk voor geen meter op en blijf ik rond hetzelfde bedrag hangen.”

Heb je daarnaast nog schulden? Maak je je zorgen over die schuld?

„Geen persoonlijke leningen, geen creditcardschulden, alleen mijn hypotheek. Maar die maandlasten zijn wel een zware vaste last, het komt toch wel neer op zo’n 700 euro per maand. Ik ben alleenstaand, dus moet het ook allemaal zelf betalen. Ik lig er niet wakker van, maar het remt me wel in mijn financiële vrijheid.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Zonder twijfel de boodschappen. Alles is duurder geworden en met twee puberzonen is het huis nooit vol. Die jongens kunnen éten, niet normaal. Per dag gaat er bijna een heel brood doorheen, om maar wat te noemen. Dat is toch niet normaal?! Ja, ze zijn in de groei, dat weet ik ook wel. Maar het tikt dus wel aan in mijn boodschappenkarretje.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou graag financiële ruimte hebben om voor mezelf te sparen, om mijn eigen dromen na te jagen. Mijn grote droom is een vakantiehuisje in Oostenrijk – niet morgen hoor, maar gewoon, ooit. En dat voelt op dit moment nog heel ver weg.”

Wat betekent Oostenrijk voor je?

„Het is een plek die voelt als thuiskomen. Als kind ging ik elke zomer met mijn ouders naar hetzelfde dal in Tirol. Ik heb daar zulke warme herinneringen aan: bergwandelingen, heldere beekjes, de geur van hout. En in de winter natúúrlijk skiën. Het is rust, natuur en nostalgie in één.”

Heb je je al verdiept in de mogelijkheden daar?

„Een beetje. Ik kijk regelmatig op Oostenrijkse huizensites, puur om even bij weg te mijmeren. In de regio waar ik vroeger kwam, kosten kleine huisjes vaak tussen de twee en drie ton. Niet onhaalbaar, maar wel ver buiten mijn bereik nu. Toch denk ik weleens: als ik ooit ga samenwonen, of als de kinderen het huis uit zijn, dan komt er misschien iets in beweging.”

Wat is je beste financiële tip?

„Blijf dromen, ook als het niet meteen realistisch is. Een droom geeft richting. Maar wees ook eerlijk tegen jezelf over wat nu haalbaar is. Want met die 4300 euro aan spaarcenten kom ik natuurlijk nergens. Maar toch: elke euro die ik spaar, is een stapje richting die berghut in Tirol, hoe klein ook.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

