De Spaarrekening van Lisa: ‘Vorig jaar spaarde ik 900 euro met koopzegels’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 24-jarige Lisa, die vorig jaar 900 euro spaarde met koopzegels.

Naam: Lisa (24)

Beroep: persoonlijk begeleider bij een jeugd behandelgroep en deeltijdstudent Management in de zorg

Netto maandsalaris: 2600 euro

Woonsituatie: alleenstaand, huurhuis

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

Lachend: „Ik heb net gekeken, er staat 11.400 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Ik ben op zich wel tevreden. Ik ben nog niet zo lang geleden afgestudeerd en heb daar een restschuld aan overgehouden – de teller staat op 8200 euro. Ondanks dat heb ik toch al veel kunnen sparen, omdat ik meteen aan het werk ben gegaan. Mijn spaarsaldo loopt snel op en dat is heel prettig.”

Je zou die lening dus al kunnen afbetalen, toch?

„Klopt! Maar ik hoef nog niet eens af te lossen, ik zit nog in de aanlooptermijn – dus ik los sporadisch eens wat af, en alleen als ik geld overhoud. Ik vind dat ook wel prima, want dan kan ik in de tussentijd lekker doorsparen en dat geld achter de hand houden. Toch handig als mijn auto er ineens mee ophoudt, bijvoorbeeld. Zodra ik verplicht moet gaan aflossen, wordt het een ander verhaal natuurlijk.”

Wat los je nu sporadisch af aan je studieschuld?

„Ik spaar koopzegels, haha! Alle boekjes die ik vol heb en waar ik geld voor krijg, gaan naar de aflossing van die studieschuld. Dat werkt zo: voor iedere euro aan boodschappen betaal je 10 cent extra voor zo’n koopzegel. Heb je je boekje vol, dan krijg je 6 procent rente: van de 48 euro krijg ik er 52 terug. Da’s niet veel nee, maar op jaarbasis wél: vorig jaar heb ik er 900 euro mee gespaard en dat is natuurlijk wel een lekker bedrag. Dat ik netto iets meer – zo’n 5 euro – per week aan mijn boodschappen uitgeef, merk ik nauwelijks, dus ik vind het wel een fijne manier van sparen. En het spekt die studieschuld, dus.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Prima! Ik kan lekker mijn ding doen en goed rondkomen – ik hoef me weinig zorgen te maken.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ongeveer 700 euro, mede mogelijk gemaakt door mijn lage vaste lasten. Mijn huur is 640 euro per maand, daarnaast betaal ik 270 euro per maand aan collegegeld voor de bachelor die ik volg. Dat is nog best aan de prijs en in eerste instantie wilde ik niet verder studeren toen ik klaar was, maar ik dacht ook: nu ben ik nog jong en woon ik alleen. Ik heb kortom alle tijd om een studie ernaast te volgen. Ik merk er relatief weinig van in mijn portemonnee. En dan heb ik nog mijn boodschappen, waar ik ook al weinig aan uitgeef.”

Wat is je geheim?

„Ik werk veel ’s avonds en eet dan gemiddeld drie avonden per week met de jongeren, die ik begeleid, mee. Dat scheelt echt gigántisch met boodschappen. En het eten is hartstikke lekker: we doen zelf boodschappen en alles gaat in overleg. Een gezonde, voedzame maaltijd die gratis is, wat wil je nog meer?”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Dit najaar ga ik naar Tanzania en Zanzibar. Mijn vriendin werkt bij een reisbureau, dus het is relatief een koopje. Voor de reis, overnachtingen, eten en drinken betaal ik 3000 euro voor een kleine twee weken. Dat geld heb ik niet liggen, dus haal ik het van mijn spaarrekening. Al heb ik ook een deel wat ik bewust niet aanraak.”

Maak je je nog zorgen om je studieschuld?

„Dat valt mee. Natuurlijk heb ik wel gekeken naar het kopen van een huis en dan is zo’n schuld wel ingewikkeld. Maar voor nu zit ik hier prima – ik ben net naar mijn huurhuis verhuisd en kan hier prima een paar jaar blijven. In de tussentijd spaar ik vrolijk verder, zodat ik straks wat meer mogelijkheden heb op de huizenmarkt.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Aan leuke dingen doen. Dat vind ik ook belangrijk, dus ik geef mijn geld er graag aan uit. Een weekendje weg hier, een terrasje daar. Door mijn onregelmatige diensten zit ik ook weleens op dinsdagochtend op het terras – een uitgave die niet per se nodig is, maar die het leven wel stukken leuker maakt.”

Wat is je beste financiële tip?

„Je hoeft niet met duizenden euro’s tegelijk te sparen – elke keer een klein beetje sparen is óók sparen. Zelfs als het maar 50 euro is. Lijkt weinig, maar in een jaar heb je dan 600 euro gespaard – kun je best wat leuke dingen van doen.”

