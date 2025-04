Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Volgens mijn pensioenmannetje heb ik minimaal drie ton op mijn 67ste’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 36-jarige Jackie is sinds twee jaar aan het pensioenbeleggen en hoopt op haar 67ste 300.000 tot 600.000 euro te hebben.

Naam: Jackie (36)

Beroep: freelance SEO-specialist

Netto maandsalaris: 3800 euro

Woonsituatie: samenwonend, koopwoning, zoontje (bijna 4)

De Spaarrekening van Jackie

Wat staat er op je spaarrekening?

„Ik heb niet echt een spaarrekening, alleen een zakelijke rekeningen waar mijn facturen op worden uitbetaald. Daar haal ik maandelijks ongeveer 2500 euro vanaf voor mijn vaste lasten, de rest blijft erop staan – da’s een deel voor de belastingdienst en een deel sparen.”

Is dat niet heel onoverzichtelijk?

„Eigenlijk wel. En ik zou het spaardeel wel weer kunnen overhevelen naar een andere rekening, maar dan wordt dat geld eigen vermogen – bij een bepaalde grens moet je er dan ook weer rente over betalen. Daarbij kost een nieuwe rekening ook weer een tientje per maand, dus per saldo kost dat jaarlijks ook weer 120 euro. Om het overzicht toch te kunnen houden, hou ik in een Excel-sheet bij hoeveel belasting ik opzij moet leggen. Op dit moment is er ongeveer 25.000 euro voor de belastingdienst, en 4000 euro voor mezelf. Maar daar gaan dus maandelijks óók die vaste lasten vanaf. Het spaarbedrag blijft daarom een beetje steken op die 4000 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Ik zou het wel lekker vinden als er íets meer speling is. Dus dat ik 10.000 euro aan ‘vast’ spaargeld heb, en dan hopelijk elke maand nog wat extra. Maar het leven is zo verrekte duur. Zeker met een opgroeiend kind dat nog niet naar de basisschool gaat – opvang kost gemiddeld 1200 euro netto per maand. Tel maar op.”

Je bent ondernemer, hoe spaar jij voor later?

„Dat deed ik lange tijd niet en daar heb ik best wel spijt van. Ik ben al vijftien jaar zzp’er en in mijn gouden jaren had ik echt heel veel geld opzij kunnen zetten voor mijn pensioen. Maar ik gaf het uit aan etentjes, vakanties, kleding en meer van zulks. Nou ja, ook weer niet helemaal: ik heb ook iets van 90.000 euro – verspreid over een paar jaar – afbetaald aan onze hypotheek. Mijn partner ook, waardoor we nu hele lage maandlasten hebben. Ik denk 300 euro of zo. Al is die kinderopvang zo ongeveer een hele hypotheek extra. Ik ben blij dat mijn zoontje volgende maand naar de basisschool gaat, dat scheelt veel knaken.”

Uit je verhaal begrijp ik dat je inmiddels wel bent gaan sparen?

„Yes. Twee jaar geleden nam ik een pensioenadviseur in de arm, want ik was 34 en had nog steeds niks opgebouwd – behalve mijn kapitaal in stenen, dan. Oorspronkelijk wilde ik een spaarrekening openen, maar dat zet helemaal geen zoden aan de dijk. Rentes zijn laag, geld wordt in de toekomst minder waard, dat idee. Zijn voorstel: pensioenbeleggen. Ik vind beleggen altijd wel spannend, want wat als je alles verliest? Dat zie je toch vaak in van die films, dat mensen van de één op de andere dag alles kwijt zijn. Die adviseur kon me gerust stellen: je kunt namelijk verschillende risicoprofielen opstellen en ik zit in het gemiddelde profiel, geloof ik. Daarbij zijn mijn aandelen over allerlei kleinere potjes verspreid, dus ik wed niet op één paard.”

Je belegt nu twee jaar, heeft het je al wat opgeleverd?

„Ik kijk nooit op mijn account, heb vanmorgen voor het eerst in twee jaar ingelogd, speciaal voor dit interview. Er staat nu 11.079 euro op. Ik leg maandelijks 500 euro in, dus ik kan niet bepaald zeggen dat het me al iets heeft opgeleverd, lever er zelfs een paar euro op in. Maar ik zie ook zo’n voorspellingsgrafiekje staan en volgens dat ding zou ik op mijn 67ste minimaal drie ton moeten hebben, en in het meest gunstige geval 600.000 euro. En dat pensioenmannetje komt binnenkort weer even praten om de actuele status te bespreken, dat ook. Ik vertrouw volledig op die vent, want ik heb er zelf de ballen verstand van.”

Durf je het beleggen nog steeds aan, nu je zelfs wat verlies hebt gemaakt?

„Twee jaar is weinig, dit is wel echt een meerjarenplan. Zelfs als leek weet ik dat je the process een beetje moet trusten, over tien jaar ziet het er heel anders uit. Althans, dat hoop ik dan maar, haha. Het feit dat het niet écht veel lager is geworden, vind ik al fijn. Ik heb in elk geval al 12K gespaard. Dat is meer dan twee jaar geleden!”

Wat is jouw ultieme spaartip?

„Poeh, die zou ik zelf dan ook moeten nastreven. Ik zou misschien toch verschillende digitale potjes willen. Zodat ik precies weet hoeveel geld ik waarvoor heb en ik niet voor verrassingen kom te staan. Maar dat ik ook niet zomaar random 200 euro per maand extra overmaak naar mezelf, dat gebeurt ook nog weleens. Dan is er geen enkel overzicht.

Eén ding heb ik al wel veranderd, en dat is dat ik een aparte rekening heb voor de kinderbijslag. Dat vind ik zó relaxt. Ik zie precies hoeveel geld ik aan kleding en schoenen voor mijn zoontje kan uitgeven, heerlijk overzichtelijk. Misschien toch maar eens kijken of ik niet nog meer potjes kan gaan maken, zonder dat er meteen maandelijkse kosten aan vastzitten. Het zou me wel meer rust in mijn hoofd geven.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

