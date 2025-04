Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Andreas: ‘We geven elkaar nogal dure cadeaus, zoals laptops’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 31-jarige Andreas, die met feestdagen altijd dure cadeaus uitwisselt met zijn schoonfamilie.

Naam: Andreas (31)

Beroep: ICT Engineer

Netto maandsalaris: 3500 euro

Woonsituatie: getrouwd, twee dochters, koopwoning

De Spaarrekening van Andreas

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„In totaal 13.500 euro, verdeeld over drie rekeningen: 1500 euro op mijn betaalrekening, 500 op de kinderrekening en 11.500 euro op onze ‘echte’ spaarrekening. Zo’n overzicht is handig: zo weet ik precies hoeveel geld er voor de kinderen is, als ze bijvoorbeeld nieuwe kleding of speelgoed nodig hebben. En dat grotere spaarbedrag is voor leuke uitjes en vakanties, maar ook als er iets kapot gaat of voor onderhoud aan onze jaren dertig-woning. Ik heb trouwens ook nog een paar honderd euro op een beleggingsapp slingeren, maar dat bedrag fluctueert nogal: ik legde 300 euro in, nu heb ik 260 euro over.”

Ben je blij met je spaarsaldo?

„Laat ik het zo zeggen: het is goed dat we het hebben, maar toen mijn vrouw en ik net getrouwd waren, zeiden we dat we een baseline van 20.000 euro wilden hebben. Dat was misschien nogal optimistisch, want we hebben het in al die jaren niet gehaald. Onze kinderen werden geboren, er moest een nieuwe auto komen – toch ook weer 10.000 euro, en onze vaste lasten zijn ook niet mals. Zonder boodschappen betalen we maandelijks 2200 euro aan de hypotheek, opvang en verzekeringen.”

Hoe veel spaar je per maand?

„Gemiddeld 500 euro. Dat probeer ik, althans. Ik moet bekennen dat ik de laatste maanden weinig aandacht aan sparen heb besteed en het me een beetje aan inzicht ontbreekt. Sparen gaat niet bepaald hard, terwijl dat wel zou kunnen, want maandelijks houden mijn vrouw en ik zo’n tweeduizend euro over. Maar ja, de zomer komt eraan, we willen op vakantie en er liggen nog huisklusjes te wachten – een souterrain dat opgeknapt moet worden, het aanpassen van elektra, misschien nog iets aan de keuken. Oh, en mijn schoonfamilie uit de Cariben komt over, dus daar willen we ook leuke dingen mee doen.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, dat gebeurt toch – in augustus hadden we nog 16.000 euro, dus er is wel een en ander afgegaan. Komt ook omdat we mijn schoonfamilie in de Cariben hebben bezocht én omdat zij aan nogal dure kerstcadeaus doen. Traditie, heel leuk natuurlijk, maar ze geven elkaar gerust een nieuwe laptop cadeau, dus dat zijn best grote uitgaven.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Ik zou mijn energielasten wel omlaag willen krijgen. Ons huis is al oud en niet super goed geïsoleerd – in bepaalde hoeken voel je de koude lucht gewoon stromen. En misschien zou ik nog op boodschappen kunnen besparen, al geef ik niet overdadig veel uit. Maar ik haal wel alle verse dingen op de markt, ook de kazen en worsten, volgens mij is dat wel duurder dan de supermarkt – maar ja, óók lekkerder.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Nu ik dit gesprek zo voer, realiseer ik me hoe weinig inzicht ik in mijn uitgaven heb. Ik zou het de komende maanden wel iets beter willen monitoren, mijn uitgaven bijhouden en kijken waar het heengaat. En ik denk dat het ook slim is als ik op mijn lunch bespaar: nu haal ik nog geregeld een broodje vlees bij de slager of een broodje kaas bij de bakker, maar daar betaal je zo 7 euro voor. Echt zo’n uitgave die aan het einde van de maand behoorlijk aantikt.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ga leningen uit de weg, geef niet uit wat je niet hebt – het kost je uiteindelijk altijd méér. En heb een lange termijn-visie. Investeer je geld ergens in, bij voorkeur op een stabiele manier, verdeel je risico’s en laat je inleg dan tien jaar met rust. Oók als de koers ineens keldert. Emotie is in dat geval een slechte raadgever, want over tien jaar kan dat bedrag ineens wél verdrievoudigd zijn.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro‘s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties