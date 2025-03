Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Heb al bijna 20K gespaard voor nieuwe achtertuin’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 36-jarige Twan, die spaart voor een nieuwe achtertuin.

Naam: Twan (36)

Beroep: accountmanager

Netto maandsalaris: 3500 euro

Woonsituatie: koopwoning, samenwonend, één zoon

De Spaarrekening van Twan

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat nu 19.400 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Ik lees deze rubriek geregeld en vaak vertellen mensen dat hun spaarsaldo nog wel hoger mag zijn, of dat ze ervan balen. Maar om eerlijk te zijn: ik ben hartstikke tevreden met mijn spaarsaldo. Ik ben er zelfs trots op! Ik spaar eigenlijk al jaren zo’n 250 euro per maand – soms een tientje meer of minder. En heb me ook voorgenomen toen ik begon met sparen: blijf er vanaf. Dus deze rekening en dit saldo zijn me heilig. Ik zou er niet eens geld vanaf durven halen, haha.”

Ga je het ooit wel ergens voor gebruiken?

„Nou, laat ik het zo zeggen: ik ga niet voor elk wissewasje aan mijn spaarcenten zitten, daarvoor vind ik het bedrag te hoog. Dus stel dat ik nieuwe sneakers zie die ik dolgraag wil hebben, maar die nét iets te duur zijn en ik ze eigenlijk niet nodig heb, dan ga ik geen 250 euro van mijn spaarrekening halen om ze toch te bekostigen. Dan laat ik er liever iets anders voor en ga ik een keer niet naar de kroeg met vrienden, of haal ik goedkopere boodschappen. Dat spaarsaldo bewaar ik voor bijzondere dingen.”

Zoals?

„Een nieuwe tuin zou wel welkom zijn. Toen ik dit huis kocht met mijn vriendin, was het instapklaar. De vorige bewoners – en tevens de eerste bewoners van het huis – hadden het huis volgens de laatste woontrends ingericht, we hoefden echt niks te veranderen. De tuin was op zich ook prima, maar niet helemaal onze stijl. Veel beplanting, en dus onderhoud. Niet dat we vies zijn van tuinieren, maar het is nogal een grote tuin en het zou betekenen dat je elk weekend wel een paar uur bezig bent, zeker in de zomer. Om onkruid te plukken, bomen te snoeien, gras te maaien, dat soort dingen.

Daarbij liggen echt overal kiezelstenen. Ook geen halszaak, maar toen we hier kwamen wonen, hadden we nog geen kinderen. Inmiddels is ons zoontje één en is hij zeer geïnteresseerd in die kiezels. Iets té, want hij steekt ze maar al te graag in zijn mond. Zijn we buiten, dan moeten we hem continu in de gaten houden met die steentjes, heel onhandig. Dat is dus het eerste wat ik zou veranderen aan die tuin: kiezels eruit, gras en tegels erin.”

Staat een tuinrenovatie al op de planning?

„Het is best een grote tuin, dus er komt wel een flink bedrag bij kijken van zo’n 10.000 à 15.000 euro – we willen het meteen goed aanpakken met een nieuwe overkapping en een speelhoek voor onze zoon. Maar het is wel een pittig bedrag en ik wil nog wel iets van een buffer overhouden. Dat is ook de reden dat onze tuin de afgelopen jaren onveranderd is gebleven, maar nu wordt het wel noodzakelijk. Dus hebben we iemand in de arm genomen die de tuin op de schop neemt. Als het goed is, kunnen we eind juni van onze nieuwe tuin genieten. Tot die tijd is het opletten met kiezelstenen, haha.”

Heb je schulden?

„Een studieschuld die al bijna is afbetaald, ik geloof dat er nog 2800 euro openstaat. Het stelt weinig voor en ik zou het makkelijk kunnen aflossen, maar ik betaal per maand zo weinig, dat ik het voor nu wel even prima vind.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Ik weet niet of dit heel zeikerig klinkt, maar zijn boodschappen niet abnormaal duur geworden? Ik schrik soms van wat ik moet afrekenen voor mijn boodschappen. Dan heb ik vijf dingen op de band liggen die in mijn hoofd bij elkaar 12 euro kosten, moet ik ineens het dubbele afrekenen – vind ik echt bizar. Maar ja, je geeft het dus wél ongemerkt uit.”

Wat is je beste financiële tip?

„Niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik denk echt dat als je geld spaart, je van die spaarrekening moet afblijven. Geen bedragen over en weer boeken als je even krap zit, of als je ineens die impulsaankoop wil doen – iets dat je over een maand waarschijnlijk al niet meer gebruikt. Kortom: die rekening negeren en geld blijven storten. Dan heb je tenminste een lekkere buffer voor échte noodgevallen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

