De Spaarrekening van Matthias: ‘Alleen dat golflidmaatschap kost al 1800 euro per jaar’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 34-jarige Matthias, die een aardige buffer heeft, maar ook dure hobby’s beoefent.

Naam: Matthias (35)

Beroep: IT-specialist

Netto maandsalaris: 4000 euro

Woonsituatie: single, koopwoning

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat nu precies 23.492 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Ik vind het in deze dure tijden überhaupt best een prestatie om een bedrag met vijf cijfers op je spaarrekening te hebben staan. Maar ik ben ook iemand die graag geld uitgeeft, dus dat ik deze buffer heb, ja, daar ben ik wel blij mee.”

Heb je er lang over gedaan om dit bedrag te bereiken?

„Ik moet zeggen dat het bedrag redelijk ‘steady’ is. De ondergrens is gemiddeld wel zo’n 20.000 euro. De ene keer is dat iets meer, zoals nu, de andere keer iets minder. Ik spaar gemiddeld 300 euro per maand, dus in ‘den beginne’ deed ik er wel een jaar of vijf, zes over om dit bedrag te bereiken. Maar dan kwam er ook weleens een uitgave tussendoor, waardoor mijn rekening ineens 1500 euro slonk of zo.” Lachend: „Ik heb de pech dat ik nogal dure hobby’s heb.”

Zoals?

„Nou, als kind deed ik al aan windsurfen. Had ik zo’n oude set op de kop getikt via Marktplaats die bij mijn ouders in de schuur hing, en dan ging ik bij elk zuchtje wind het water op. Maar goed, zo’n surfplank, zeilen, alles, het neemt gigantisch veel ruimte in beslag – toen ik in mijn eerste appartementje ging wonen, paste dat er allemaal niet in. En zag ik steeds vaker mensen kitesurfen. Leek me geweldig, en bijkomend voordeel: je hebt er niet zoveel ruimte voor nodig qua opslag. Die vliegers kunnen in een rugzak, en dat board past ook makkelijk in de auto. Na een paar keer een set gehuurd te hebben – en les te hebben genomen, dat ook – was ik om.

Maar ik ben dan wel het type dat het meteen groots aanpakt. Dan wil ik ook mijn eigen set hebben. Met twee verschillende vliegers – een kleine bij veel wind, een grote bij weinig wind. En twee boards. Een trapeze, en natuurlijk ook een wetsuit. Dus ja, bij elkaar kost dat dan al gauw 3000 euro. Althans, dat is wat ik er een aantal jaar geleden voor betaalde. Dan ga ik dus wel echt all the way door het meteen ‘goed’ te doen.”

En ben je nu vaak op het water te vinden?

„Met het schaamrood op mijn kaken: nee. Ik ben bijna een jaar geleden voor het laatst geweest. Het helpt niet bepaald dat ik ben verhuisd naar het zuiden, en in mijn regio zijn niet zoveel geschikte wateren te vinden – ik moet minstens een uur rijden. En ik heb het gewoonweg te druk. Vooral mijn werk slokt me op, en sociale activiteiten. Ik heb niet eens een gezin, maar ik weet gewoon niet waar ik dan de tijd vandaan moet halen. Dus besloot ik een paar jaar geleden om ook een andere hobby te zoeken, dichterbij huis. Maar ja, da’s ook weer een dure grap.”

Want…

„In coronatijd vroeg een maatje van me of ik mee wilde gaan golfen. Die sport is sowieso in no-time enorm booming geworden, want iedereen zocht een buitenhobby. Eerlijk: in het begin vond ik het wat saai, maar inmiddels ben ik eraan verslingerd. Ik kijk in mijn vrije tijd zoveel mogelijk filmpjes om mijn swing te verbeteren. En ik ben elk weekend op de golfbaan te vinden. Die maat van mij en ik hebben ook een lidmaatschap afgesloten voor 1800 euro per jaar, dus we moeten ook wel gáán om het geld eruit te halen.”

En alle golfbenodigdheden?

„Die heb ik dus ook weer nieuw aangeschaft, en nog steeds koop ik af en toe nieuwe golfschoenen of een golfparaplu – weer of geen weer, ik ben op de golfbaan te vinden. Maar inderdaad, in het begin tikte ik daar ook rond de 3000 euro voor weg.”

Nog meer dure hobby’s?

„Valt mee, maar ik ga ook nog twee keer per jaar skiën – met mijn eigen ski’s inderdaad – en geef graag geld uit aan goede kleding. Het is eigenlijk een wonder dat er zoveel geld op mijn spaarrekening staat. Maar goed, ik zou dan ook veel meer kunnen sparen dan ik nu doe.”

Heb je nog schulden?

„Nee, gelukkig niet. Alleen mijn hypotheek dan, maar dat lijkt me vrij normaal.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Het zal geen origineel antwoord zijn, maar het feit dat ik voor vijf boodschappen in de supermarkt tegenwoordig al iets van 20 euro moet aftikken, vind ik niet normaal. En die biertjes in de kroeg worden ook steeds duurder.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet per se, ik ben best tevreden met mijn leven. Ik zou meer kunnen sparen, maar ik heb ook zoiets van: ik leef nu. Als ik morgen onder een bus kom, heb ik niks meer aan mijn spaargeld. Dus geniet ik van mijn hobby’s en probeer ik daar omheen verstandig te zijn door dat buffertje te houden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

