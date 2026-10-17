Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Britt (36) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Vroeger spaarde ik meer, nu denk ik: wat als we morgen tegen een boom aanrijden?’

Waar de een vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn, wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: Britt (36), die sparen belangrijk vindt, maar óók wil genieten van het leven.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Naam: Britt (36)

Beroep: grafisch vormgever

Woonsituatie: woont met haar gezin in een koopwoning

Netto-inkomen per maand: 3000 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders hebben altijd de financiële middelen gehad om me alles te geven wat ik wilde, maar deden dat niet, haha. Ze gaven me namelijk ook mee dat het belangrijk was om te sparen, vooral als ik écht iets wilde hebben dat belangrijk voor me was. Zo wist ik al jong dat ik grafisch vormgever wilde worden en dat ik daarvoor een MacBook nodig had. Een behoorlijke smak geld in je tienerjaren, dus stimuleerden mijn ouders me om te gaan werken.

Met succes, want na de zomer had ik het bedrag bij elkaar. Overigens kreeg ik die computer alsnog cadeau van mijn ouders en mocht ik mijn eigen geld op een spaarrekening zetten. Op die manier hebben ze me wel financiële wijsheid bijgebracht – dat was nooit gebeurd als ik die computer metéén had gekregen.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Mijn gezin en ik hebben een goed leven. Enerzijds kunnen we goed sparen, maar we hebben daarnaast ook de ruimte om leuke dingen te doen. Dat vind ik fijn, het maakt me echt gelukkig. Overigens was ik vroeger veel meer van het sparen, maar nu denk ik: wat als we morgen tegen een boom aanrijden? Dan hadden we weliswaar een goedgevulde spaarrekening, maar hadden we al het overige gelaten en nooit écht genoten van leuke dingen. Tegelijkertijd leef je naar wat je hebt. In mijn geval is dat een parttime baan, maar daarnaast heb ik een eigen bedrijf – alles wat ik daaruit verdien is extra; voor de spaarrekening of een vakantie.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Nu alles zo duur aan het worden is, ben ik wel bewuster geworden in mijn uitgaven. Zo schrok ik enorm van wat we maandelijks kwijt waren aan boodschappen. Om die reden heb ik nu een aparte boodschappenrekening geopend. Mijn man en ik storten daar allebei een vast bedrag per maand op, en daar moeten we het van doen. Dat betekent ook dat we niet meer automatisch alles kopen waar we zin in hebben, maar vooral wat we nog kunnen betalen qua boodschappenbudget.

Dat geldt overigens ook voor andere dingen. Ik hou bijvoorbeeld enorm van shoppen en kocht vroeger elke maand nieuwe kleding. Het liefst doe ik dat nog steeds, maar ja: heb ik het echt nodig? Van dat geld kan ik immers ook andere, leuke dingen doen. Door hier een beetje op te letten, sparen we indirect voor een mooie reis die we over een paar jaar met onze kinderen willen maken.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Nee, gelukkig niet!”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Zeker, op onze spaarrekening staat een minimumbedrag dat we gebruiken voor als er iets is, zoals een kapotte auto of wasmachine. Maar we leven liever dan dat we iedere cent sparen. Wat we wel doen, is de kinderbijslag opzijzetten – dat gebruiken we voor dingen als zwemles of, als ze ouder zijn, rijlessen. Zo kunnen we ze op bepaalde vlakken een fijne start geven.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Natuurlijk is dat lekker, maar daar moet je wel voor werken – en ik besteed liever mijn tijd aan de kinderen nu ze nog klein zijn. Als ik over tien jaar weer meer kan werken, ga ik vanzelf meer verdienen en heb ik óók die extra ruimte per maand.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Wat is te veel? Ik denk echt dat je leeft naar wat je hebt, en dat je op basis daarvan je spaardoelen moet opstellen. En dat je sowieso nooit méér uitgeeft dan wat je hebt.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ik denk dat het heel fijn is als je mensen kunt steunen die het financieel wat zwaarder hebben – zelf stoppen wij een naaste van ons ook maandelijks wat extra geld toe. Gewoon, zodat het voor diegene net iets makkelijker gaat. En het is geld dat we zelf kunnen missen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Als je gelukkig bent met het leven dat je hebt, maakt meer geld je niet gelukkiger. Je moet waarderen wat je hebt, wat er mogelijk is en wat er kan. Natuurlijk lijkt het gras aan de overkant groener – we willen allemaal wel mooie auto’s of dure merkkleding kopen, maar hé: we moeten óók genieten van wat we hebben. Maar wie weet, misschien winnen we over een paar jaar de loterij en kom ik erachter of geld gelukkig maakt. Tot die tijd ben ik nu al gelukkig met wat we hebben. Ja, we moeten hard werken, maar kunnen onszelf en onze kinderen wél het leven geven wat we ze graag willen geven.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Meld je aan voor Geld maakt (niet) gelukkig Wil je ook (anoniem) meedoen aan Geld maakt (niet) gelukkig van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

Reacties