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Aart (58) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Geld verdienen is leuk, maar geld behouden is minstens zo belangrijk’

Waar de een vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn, wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: Aart (58), die anderen op het hart drukt een zo groot mogelijke buffer op te bouwen.

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Naam: Aart (58)

Beroep: Ondernemer in marketing

Woonsituatie: Getrouwd, drie kinderen (nog thuiswonend)

Netto inkomen: rond de 5000 euro netto

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Vrij degelijk: mijn ouders zaten beiden in het onderwijs, dus ze hadden ‘gewone’ inkomens. Vakanties vierden we ook gewoon in eigen land, we gingen nooit naar het buitenland. Ze hamerden ook altijd op het belang van sparen en baantjes, dus dat het belangrijk was om je eigen geld te verdienen en niet alles uit te geven.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Mijn vader was heel voorzichtig met geld, terwijl mijn moeder meer lef had – zij kwam ook uit een ondernemersgezin. ‘Geld maakt geld’ heeft ze ons wel honderd keer voorgehouden.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Te lang ben ik gemakzuchtig geweest. Ik heb altijd goed verdiend en gaf het te gemakkelijk uit. Op een zeker moment ben ik de financiële opvoedtips van mijn moeder meer in de praktijk gaan brengen.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Zeker, toen ik voor de zoveelste keer geld had uitgeleend en het niet terugkreeg. Toen zag ik wel dat patronen vaak hardnekkig zijn. Zowel bij de uitlener als bij degene die altijd maar wil lenen. Je moet aan de slag met je houding ten aanzien van geld.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Ja, we hebben ooit wel te veel dingen op hetzelfde moment gedaan. Verbouwingen en andere grote uitgaven kwamen allemaal tegelijk, maar dan moet alles wel meezitten en dan moet je geen financiële tegenvallers krijgen. Dat gaf wel stress, dus dat wil ik nooit meer. Daarom geef ik mijn eigen kinderen ook mee dat ze zichzelf nooit in de nesten moeten werken door té grote financiële risico’s te nemen.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, dat zullen anderen vast ook beamen. Je moet een grote buffer hebben, zodat je nooit in een situatie komt waarin je – bijvoorbeeld – tegen je zin in een bepaalde baan moet blijven. Bouw zo jong mogelijk een hele grote buffer op, zou ik dus willen zeggen. Dat maakt je onafhankelijk.”

Stelling: Met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ja, dat geldt denk ik voor de meeste mensen. Al hoef je niet per se meer uit te geven als je wat meer financiële ruimte hebt. Maar je hebt wel minder zorgen.”

Stelling: Je kunt nooit te veel geld hebben.

„Op een bepaald moment is het wel genoeg, denk ik. Maar dan moet je écht veel hebben. Ik denk trouwens ook dat je met een hele grote buffer altijd zorgen houdt. Geld verdienen is leuk, maar geld behouden is minstens zo belangrijk. Dus voordat je helemaal zorgeloos bent, moet je wel een écht groot bedrag achter de hand hebben.”

Stelling: Geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Er is niets zo fijn als je rijkdom te kunnen delen, dat is absoluut waar. En het is vooral fijn als je zelf kunt bepalen met wie je het deelt. Je kunt je eigen goede doel uitkiezen, of een vriend of bekende die pech heeft.”

Kortom: Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik draai het altijd om: geen geld maakt ongelukkig. Ik heb in m’n leven zoveel mensen ontmoet die altijd maar zorgen hadden, omdat ze geen geld hadden. Geldgebrek zorgt voor stress, blijkt uit elk onderzoek. Dus het omgekeerde is per definitie waar: geld maakt gelukkig.”

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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