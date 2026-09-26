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Vincent (45) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Als kind weinig geld, nu twee ton’

Waar de een vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn, wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Vincent, die opgroeide met weinig, maar inmiddels twee ton op zijn (beleggings)rekening heeft staan.

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Naam: Vincent (45)

Beroep: freelance journalist en schrijver van het boek De tonnairmethode

Woonsituatie: getrouwd, twee jonge kinderen, koopwoning

Netto-inkomen: ongeveer 5000 euro per maand

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„We hadden het thuis niet bepaald breed, al huiver ik voor het woord arm; dat waren we namelijk óók niet. Maar mijn moeder werkte in een fabriek aan de lopende band, terwijl mijn vader huisvader was – best modern voor die tijd, al had ik dat toen niet zo door. Waar mijn moeder het inkomen binnenbracht, was mijn vader heel goed in rantsoeneren. Eén keer per week ging hij naar de Aldi voor de boodschappen, verder niet. Hij was handig met computers en had eind jaren 80 een heel schema op zijn computer geprogrammeerd – je kon de prijzen van budgetsupermarkten invoeren, en dat programma liet zien in welke winkel je het goedkoopste product kon kopen.

Kleding kregen we tweedehands en een auto hadden we niet, want dat was te duur. Overigens is dit niet bedoeld om ‘zielig’ te klinken, want zo was het helemaal niet – ik heb er ook geen trauma aan overgehouden, of zo. Mijn ouders konden juist goed omgaan met onze krappe situatie, daarom voelde het ook niet alsof we te weinig hadden.”

Ben je later nog anders over geld gaan denken?

„Tijdens mijn studententijd realiseerde ik me wel dat mijn jeugd afweek van die van mijn medestudenten. Anderen hoefden bijvoorbeeld niet zelf hun studie of huur te betalen, terwijl ik maximaal leende. En ik heb altijd wel een zelfde soort mindset over geld gehad. Dat het vaak een probleem is, dat het schaars is. Zelfs toen ik al werkte en inkomen kreeg, had ik nog steeds het gevoel: geld is er nooit. En als ik het wel had, gaf ik het uit, waardoor ik nooit iets opbouwde.”

Maar dat is veranderd, toch?

„Ja, ik wilde anders omgaan met geld. Ik wilde het niet meer als een probleem zien, of als iets wat ik maar moest negeren. Geld kan er namelijk ook voor zorgen dat je leuke dingen kunt doen, en dat je je vrij en onafhankelijk voelt. Ik was eind dertig toen ik me dat realiseerde en voorzichtig begon met beleggen. Daarnaast probeerde ik zo min mogelijk uit te geven; ik wilde alles in het beleggen steken. Dat ging natuurlijk niet over één nacht ijs, maar het heeft me zeker geen windeieren gelegd. Inmiddels bezit ik namelijk twee ton.”

Wat een significant verschil met je jeugdjaren!

„Zeg dat wel! Al moet je er wel voor waken dat geld je hebzucht niet vergroot – ik heb nooit geweten dat dat een ándere kant van de medaille is. Wat dat betreft vergroot geld emoties enorm.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Zeker geen zware problemen, wel een studieschuld van 20.000 euro. Vond ik heel veel, want er stond geen spaargeld tegenover. Ik heb zelfs weleens geld uit de muur gehaald met een creditcard, maar zo min mogelijk – daar zat iets van 4 procent rente op, megaduur. Maar goed, soms moest ik wel als ik boodschappen wilde doen. Op dat moment zag ik het overigens niet als probleem; iedereen had immers studieschulden.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Uiteraard, stel je voor dat je inkomen wegvalt, of je moet ineens een grote uitgave doen, en dat geld staat niet op je spaar- of beleggingsrekening? Dat zou mij veel stress bezorgen, zeker omdat je dan gedwongen wordt je aandelen te verkopen tegen misschien helemaal geen gunstige koers.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Nee, dat zou me nu niet uitmaken. Ik heb ook ontdekt dat inkomen me niet per se gelukkig maakt. Het is vooral dat vermogen, en geld achter de hand houden, waar geluk uit voortkomt. Dát betekent namelijk onafhankelijkheid – je kunt eigen keuzes maken en niet omdat een opdrachtgever of de overheid dat van je vraagt.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Zeker wel. Als je over extreem rijke mensen hoort – de Elon Musks van de wereld – en over bedragen die in de miljarden lopen… Ik zou me geen houding weten te geven. Dat geld zou je dan moeten weggeven, maar da’s lastiger gezegd dan gedaan, want dat zit in bedrijven. Ik ben juist vrij gecharmeerd van mensen die zeggen: het is onzinnig om méér te hebben dan een bepaald bedrag. Dat alles boven de tien miljoen niet nodig is, bijvoorbeeld.

Zelf geeft één ton mij al zóveel geluk en rust. Toen ik dat bedrag in 2023 haalde, voelde dat als een mijlpaal. Amper twee jaar later zat ik al op twee ton – kwestie van een goede koers en veel inleggen. Gek genoeg voelde het helemaal niet anders dan die ene ton. Het zijn allebei hoge, abstracte bedragen; er is geen enkel verschil in emotie. Daardoor is het effect weg.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ja, dat denk ik wel. Ik merk dat ik het leuk vind om geld weg te kunnen geven aan anderen, om wat royaler te kunnen zijn. Dat ik een keer een rondje geef, of de rekening betaal aan het einde van de avond. Doe ik niet standaard hoor, en niemand verwacht het van me, maar ik ben blij dat ik het soms kan doen. Wat ik ook doe: geld schenken aan goede doelen. Dat vond ik heel belangrijk toen ik eenmaal geld begon te verdienen – ik heb zelfs een speciale goede doelenportefeuille.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt gelukkig tot op zekere hoogte – voor mij is dat een ton. En het maakt gelukkig als je het niet uitgeeft. Dat is ook de basis van mijn filosofie: dat je gelukkig wordt van vermogen, van een grote buffer. Ik zou juist ongelukkig worden als je het uitgeeft aan spullen die je niet nodig hebt, en in de val van de consumptiemaatschappij valt. Dan wordt geld een gevoel van status, van flitsende reclames, en dat is voor mij een doodlopende weg. Liever geef ik het uit aan vakanties, boeken, ervaringen die je kunt delen met anderen… Wat dat betreft maakt geld enkel gelukkig als je al gelukkig was toen je nog géén geld had.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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