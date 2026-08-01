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Job (53) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik geniet nu veel meer van simpelere dingen die minder kosten’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Job (53) hangt niet meer naar het materialistische, maar geniet van simpelere dingen.

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Naam: Job (53)

Beroep: Project Manager Operations

Woonsituatie: alleenstaand, drie kinderen

Netto-inkomen: 4900 euro per maand

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Zelf kom ik uit een modaal gezin. Overdreven luxe was niet de standaard, maar ik ben absoluut niks tekortgekomen. Als kind leerde ik van mijn ouders dat je altijd moest sparen, een appeltje voor de dorst moest hebben voor eventueel leuke dingen of onverwachte uitgaven.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Best open, ik wist ook precies hoeveel er gespaard was door mijn ouders. Daar heb ik vandaag nog steeds heel veel aan; ik heb het echt van ze overgenomen.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Vroeger keek ik anders tegen geld aan dan nu, omdat ik toen nog zoveel wensen had waarvoor geld nodig was. Een huis, kinderspullen, vakanties, hobby’s… Ik geniet nu veel meer van simpelere dingen die veel minder geld kosten. Ik hang niet meer zo naar het materialistische.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Jazeker, want het is altijd goed om hard te werken voor je geld. Maar voor mij was de balans tussen werk en privé het meest belangrijk. Je kinderen zien opgroeien, een band met ze krijgen, dat zijn kansen die je maar één keer in je leven krijgt. Kijk, geld is belangrijk om de schoorsteen te laten roken, en het geeft rust als je een leuke spaarrekening hebt. Maar het is niet zaligmakend. Ik vind: echte rijkdom draag je van binnen.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Ook niet – wéér van mijn ouders geleerd, haha. Los van mijn hypotheek heb ik geen schulden. Ik zou ook nooit iets kopen op afbetaling en raad iedereen af om dat te doen.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Een spaarpot achter de hand vind ik heel belangrijk om, indien nodig, onvoorziene uitgaven te betalen óf om leuke dingen te doen. Mijn tip zou dan ook zijn om meteen een deel van het inkomen naar de spaarrekening te sluizen, omdat je jezelf dan aanleert om rond te komen met het geld dat je nog over hebt voor de rest van de maand.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Het is altijd makkelijk en leuk als je 1000 euro per maand extra hebt, maar de valkuil voor velen is dat ze ook naar dat geld gaan leven. Ja, dan verdwijnt dus dat hele geluksmoment. Voor mezelf zou ik het leuk vinden hoor, die 1000 piek, maar het zou me niet gelukkiger maken.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Door de ogen van mensen die het minder hebben zal mijn antwoord wel tegenstrijdig zijn, maar ja: ik denk dat té veel geld niet altijd nodig is – mits je mooie dingen aan de samenleving kunt teruggeven.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Absoluut: hoe mooi is het als je vanuit je eigen situatie iets voor een ander kunt betekenen? Die dankbare, blije gezichten zijn onvergetelijk en geven ook een ontzettend goed gevoel. Ik denk dat het beter is om te geven zonder iets terug te verwachten, dan te nemen.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Kijk, geld op je rekening geeft vrijheid en rust – dat maakt dus gelukkig tot op zekere hoogte. Maar geld is niet het middel om gelukkig te zijn in het leven. De mensen die zelf het geluk kunnen ervaren, doen dat door simpelweg liefde te geven aan hun naasten.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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