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Victor (69) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Met geld wordt het leven ineens nóg leuker’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Victor (69), die opgroeide in een gezin met elf kinderen waar redelijk weinig geld was, maar als eerste van de familie een eigen huis kocht.

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Naam: Victor (69)

Beroep: gepensioneerd

Inkomen: „Alles bij elkaar 2430 euro”

Woonsituatie: koopwoning, alleenstaand

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Zéér sober. Ik kom uit een tuindersgezin met elf kinderen, waarvan ik de jongste was. Er waren weinig tot geen mogelijkheden om uit de band de springen en het motto was eigenlijk: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Niemand in ons gezin heeft gestudeerd, daar was in die tijd gewoon geen sprake van – laat staan geld voor. Ondanks dat zijn we allemaal goed terechtgekomen.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Eigenlijk niet. Mijn ouders wisten met veel problemen de touwtjes aan elkaar te knopen, maar geld was geen onderwerp van gesprek bij ons thuis.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Mijn blik op geld is wel aanzienlijk veranderd in de loop der jaren. Op jonge leeftijd was het duidelijk een ‘no go’-verhaal thuis. Maar in 1982 was ik het eerste kind dat een klein huis kocht. Ik werd voor gek verklaard en zeker mijn vader was not amused. Ik denk dat het misschien wel een uitdrukking van jaloezie was; mijn ouders die altijd de eindjes aan elkaar knoopten, en hun jongste kind kocht ‘gewoon’ een huis. Wat overigens een appartementje was, maar toch.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Ja, nadat bleek dat er (destijds) met twee inkomens wel een klein huis te kopen was, volgden meer broers en zussen. Dan krijg je vanzelf een andere blik op geld – zeker als je samen een mooi inkomen hebt, wordt het leven ineens nóg leuker. Ik ben zelf gestart als administratief medewerker en heb me door zelfstudie hogerop gewerkt, waardoor ook de inkomsten stegen.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Nee, eigenlijk nooit. Dat kan natuurlijk wel te maken hebben met de opvoeding in een groot gezin. Je krijgt toch een bepaald beeld mee van hoe om te gaan met geld. We hebben ook nooit verre reizen gemaakt, dat vonden we helemaal niet nodig. Misschien omdat het te duur was, maar we hebben ons binnen Europa ook altijd prima weten te vermaken.”

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Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, maar het is uiteraard aan de persoon zelf hoe hoog zo’n spaarpot moet zijn. Ik heb zelf een mooie spaarpot opgebouwd in de loop der jaren, maar ik leef dan ook relatief zuinig. Na het overlijden van mijn partner was er wel sprake van een financiële dip, hoor. De uitvaart was nogal prijzig en viel ook hoger uit dan de verzekering dekte, maar die dip heb ik intussen overwonnen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Moeilijke vraag! Persoonlijk zou ik het niet per se nodig hebben. Of ik gelukkiger zou zijn dan nu, dat is moeilijk te zeggen: ik ben nu ook gelukkig.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Eigenlijk een beetje een vervolg op de vorige vraag. De bekende uitspraak ‘alles wat met ‘te’ begint’, komt hier in beeld. Veel geld betekent ook meer verantwoordelijkheid, en dat geldt niet alleen voor jezelf. Als er té veel geld is, kan dat op de verkeerde manier uitgegeven worden, en dat kan in sommige gezinnen een verkeerd voorbeeld zijn voor aanwezige kinderen. Er komen zo nu en dan echt weleens verhalen langs over mensen die een grote geldprijs hebben gewonnen, maar het er eigenlijk gewoon doorheen jagen.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ja, en dan bedoel ik niet alleen de waarde van het geld. Het kan ook een mooi hulpmiddel zijn om mensen met echte geldzorgen te helpen en te ondersteunen. En dat hoeven niet altijd enorme bedragen te zijn, maar kan al bestaan uit het afrekenen van wat boodschappen in de supermarkt. Ieder klein gebaar is welkom!”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Laat ik het zo zeggen: geld maakt gelukkiger en het maakt het leven makkelijker.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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