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Vaya (35) in Geld maakt niet gelukkig: ‘Na de scheiding moest ik financieel opnieuw beginnen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Vaya (35) moest na haar scheiding opnieuw beginnen, maar met succes: ze bouwde een carrière op en kocht een eigen woning.

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Naam: Vaya (35)

Beroep: marketeer

Netto-inkomen: ongeveer 2700 euro

Woonsituatie: (nu nog) een huurwoning

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders hadden het vroeger goed – en ik als hun kind dus ook – maar er was ook weer geen sprake van luxe. Speelgoed en kleding waren geen probleem, maar ik kreeg niet zomaar álles wat ik wilde hebben. Ik heb echt geleerd dat je eerst moet sparen en nadenken voordat je iets koopt. ‘Ga er verstandig mee om en zorg dat je iets achter de hand hebt’, was het motto van mijn vader.”

Is dat iets wat nog steeds bij je past?

„Jazeker, ik ben niet iemand die zomaar geld uitgeeft. Ik vind vooral rust en zekerheid belangrijk, en dat je met geld de mogelijkheid hebt om keuzes te maken. Helemaal sinds ik gescheiden ben.”

Dat lijkt me financieel ook pittig.

„Ja, ook omdat ik een vrij traditioneel huwelijk had. Ik nam de zorg voor onze twee kinderen op me, terwijl mijn ex fulltime kon werken. Het was een bewuste keuze van ons samen hoor, maar toen we een paar jaar geleden uit elkaar gingen, merkte ik hoe weinig ik zelf had opgebouwd.“

Wat betekende dat concreet voor jou?

„Van een eigen carrière was geen sprake, dus ik had weinig om op terug te vallen. Heel confronterend, ik moest echt opnieuw beginnen.”

Hoe heb je dat aangepakt?

„Een baan was het belangrijkste; ik wilde weer zelfstandig worden en mezelf ontwikkelen. Maar hoe doe je dat, met zo’n gapend gat op je cv? Toch vond ik al snel een administratieve functie bij een klein bedrijf, zij gunden me die stap. Vervolgens heb ik zoveel mogelijk opleidingen en cursussen gevolgd en kansen aangegrepen. Mijn baas zag hoeveel motivatie ik had en bood me de kans om op de marketingafdeling aan de slag te gaan. Ik sprong letterlijk een gat in de lucht toen ik dat hoorde!”

Trots is hier een understatement, gok ik.

„Absoluut. Omdat ik wist waar ik vandaan kwam. Deze carrièrestap gaf me ontzettend veel vertrouwen. Nu kon ik óók uitkijken naar de volgende stap: een eigen huis.”

Waar woonde je op dat moment dan?

„Ik had een huisje in de particuliere sector – via via, met veel geluk. Het was loeiduur, maar het alternatief was terugkeren naar mijn ouders, en dat was ook geen optie.”

Hoe zorgde je dat je financieel rondkwam?

„Ik leefde heel zuinig. Natuurlijk kreeg ik alimentatie, maar ik wilde vooral sparen en een buffer opbouwen, zodat ik dat eigen huis daadwerkelijk kon kopen, want in de huidige markt sta je al 10-0 achter. Iedere euro bracht me dus een stap dichterbij.”

Met succes, toch?

„Ja! Een paar weken geleden heb ik eindelijk een huis kunnen bemachtigen, een plek die eindelijk een ‘thuis’ wordt voor mij en mijn kinderen. De sleutel krijg ik pas in december, maar ik kan bijna niet wachten.“

Heeft geld ooit voor problemen of zorgen gezorgd?

„Schulden gelukkig niet, als je dat bedoelt. Maar ik heb wel een periode gehad waarin geld veel spanning gaf.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ik denk niet dat geld alléén gelukkig maakt, maar extra geld kan wel zorgen voor minder zorgen en meer ruimte. Dat is natuurlijk ook iets waard.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Natuurlijk is financiële ruimte fijn, maar meer geld betekent niet automatisch meer geluk. Ik wil vooral genoeg hebben om rustig te kunnen leven.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Nee, zoals ik al eerder zei. Maar géén geld geeft ook weer veel stress. En het gevoel dat ik – dankzij geld – mijn eigen inzet een nieuw leven heb opgebouwd, maakt me absoluut gelukkig.”

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