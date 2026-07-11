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Hanneke (44) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik heb het salaris nodig, maar word doodongelukkig van mijn baan’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn: wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Hanneke (44), die na haar studie in een baan rolde en daar altijd bleef hangen, al maakt het haar verre van gelukkig.

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Naam: Hanneke (44)

Beroep: administratief medewerker

Netto salaris: 2350 euro netto (parttime)

Woonsituatie: getrouwd, zoon en een dochter

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben jij financieel opgevoed?

„Mijn ouders waren niet heel ambitieus op carrièregebied. Niks mis mee natuurlijk, maar hun inborst was vooral: je werkt omdat het moet, je verdient je geld en je zorgt dat je je rekeningen betaalt. Passie voor je werk? Dat hadden mijn vader en moeder allebei niet. We hadden dus ook nooit gesprekken over ambities of hoe je financieel meer vrijheid kunt creëren. Als kind vond ik daar weinig van, het was gewoon zo. Nu merk ik dat ik dat gevoel zelf ook een beetje heb overgenomen.”

Hoe kijk jij zelf naar geld?

„Dubbel. Aan de ene kant heb ik het gewoon nodig. Ik heb een hypotheek, kinderen en andere vaste lasten. Mijn salaris – en natuurlijk dat van mijn man – zorgt ervoor dat alles blijft draaien. Aan de andere kant staat geld voor mij ook voor een zekere vrijheid om keuzes te maken. En dat gevoel mis ik nu soms.”

Wat mis je precies?

„Toen ik net was afgestudeerd, voelde het alsof de wereld nog helemaal openlag. Ik had Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gestudeerd, ik wilde graag met mensen werken en daadwerkelijk iets betekenen. Ik dacht ook dat ik uiteindelijk wel iets zou vinden dat echt bij mij paste; ik zag mezelf zéker niet voor altijd achter een bureau zitten met lijstjes en administratie. Maar ik rolde na mijn studie in een administratieve baan. Eerst dacht ik: dit is tijdelijk, maar de jaren vlogen voorbij en here we are.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Ja, er veranderde ook wel iets toen ik kinderen kreeg. Toen ging het niet meer alleen over wat ik zelf wilde. Ik kan niet zomaar ontslag nemen en kijken wat er gebeurt. Mijn kinderen zitten aan het einde van de basisschool en dus het begin van de middelbare school, en ik wil er voor hen kunnen zijn. Er zijn gewoon verplichtingen, dus dat speelt wel mee.”

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Maar het is nooit te laat om het roer om te gooien, toch?

„Is ook zo, maar ik heb ook last van een soort imposter-gevoel. Ik vraag me vaak af: wat kan ik eigenlijk nog? Wie zit er te wachten op iemand die richting de middelbare leeftijd gaat en geen indrukwekkend cv heeft? Ik heb weinig op zak waarvan ik denk: hiermee maak ik indruk. Dat maakt de stap naar iets nieuws best spannend.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Grote problemen of schulden heb ik gelukkig nooit gehad. Maar ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik financieel heel ruim zat.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, heel belangrijk. Een buffer geeft rust. Het idee dat je het kunt opvangen als er iets gebeurt, vind ik fijn.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou jij op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ik denk het wel. Niet omdat geld al mijn problemen zou oplossen, maar omdat het mij ruimte zou geven. Ik zou misschien een opleiding kunnen volgen, minder kunnen werken of eindelijk de stap durven zetten naar iets anders.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Meer geld maakt niet automatisch gelukkig, maar het scheelt je een hoop zorgen.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik denk eerder zo: een gebrek aan geld kan je wel ongelukkig maken. En het gaat me heus niet om rijk zijn, dat streef ik niet na – al zou het lekker zijn. Ik wil vooral het gevoel hebben dat ik nog keuzes heb, dat ik een bepaalde sprong kan maken. En dat ik niet alleen maar doodongelukkig blijf zitten omdat ik mijn salaris nodig heb. Ik hoop dat ik over een paar jaar kan zeggen dat ik de sprong wél heb gewaagd, maar voor nu blijft het bij dromen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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