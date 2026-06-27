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Xavier (33) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Op mijn vijftiende draaiden mijn ouders de geldkraan dicht’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Xavier (33), die dankzij de financiële opvoeding van zijn ouders nu wel goed weet hoe hij met geld moet omgaan.

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Naam: Xavier (33)

Beroep: werkzaam in de vastgoedwereld

Woonsituatie: getrouwd, 1 kind

Netto inkomen: ‘Dat is privé’

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders hadden het financieel altijd wel goed voor elkaar. Tot mijn 15e kreeg ik eigenlijk alles waar ik om vroeg. Als ik een PlayStation wilde, kreeg ik die. Maar op een gegeven moment vonden mijn ouders ook dat ik met geld moest leren omgaan. Lang verhaal kort: op mijn 15e ging de geldkraan dicht, haha. Een scooter? Daar moest ik voor werken. Middels een bijbaantje, of door klusjes thuis te doen – dan kon ik ervoor sparen. Als puber baalde ik daar wel van, maar nu denk ik: alleen maar goed. Daardoor heb ik geld leren waarderen en weet ik hoe ik ermee om moet gaan.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Mijn vader liet me op jonge leeftijd al dingen zien. Dan nam hij me mee als hij ergens naartoe moest voor zijn werk, of speelden we thuis een potje Monopoly. Hij maakte inzichtelijk hoe geld werkte. Ha, daardoor begon ik er ook een beetje mee te experimenteren. Zo verkocht ik tijdens een schoolkamp blikjes drinken door voor een hogere prijs. Of ik kocht mooie steentjes in Giethoorn, en verkocht die weer aan buurjongens voor een paar euro extra. Dat vond ik leuk, ik keek altijd of ergens wat aan te verdienen viel.”

Hoe kijk je nu naar geld?

„Geld helpt je om dingen te kunnen doen en moeilijke situaties makkelijker op te lossen. Gaat je auto stuk en heb je ’m nodig voor je werk, dan kun je snel handelen. Of stel dat er iets met je gezondheid is en het wordt niet door je verzekering vergoed, dan geeft geld je ook meer mogelijkheden. Het draait overigens niet om de hoeveelheid geld die je hebt, denk ik – het gaat echt om de vrijheid die je ermee kunt creëren. Zelf vind ik financiële vrijheid veel belangrijker dan rijk zijn.”

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Ja, toen ik 16 werd en zelf moest gaan werken voor mijn geld. Ik deed allerlei klusjes, werkte op verschillende kampen, had schoonmaakbaantjes. Niet het werk waarvan ik droomde, maar aan het einde van de maand had ik wel geld verdiend. Vanaf dat moment veranderde er iets in me. Ik zag hoeveel werk er achter geld zit en daardoor ging ik het meer waarderen. En ik kon die gedroomde scooter eindelijk kopen.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Nee, nooit. Ik geef niet méér uit dan ik heb. Ik ben ook totaal geen fan van de Nederlandse gedachte dat een hoge hypotheek prima is. Hoe lager mijn hypotheek en vaste lasten, hoe beter. Zo houd ik meer geld en vrijheid over.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, absoluut. Je moet altijd iets achter de hand hebben, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Gelukkig geef ik eigenlijk niet zoveel geld uit. Het enige waar ik geld aan uitgeef zijn leuke dingen, zoals uit eten gaan of een keertje winkelen. Verder rook ik niet en heb ik geen dure hobby’s. Daardoor vallen mijn uitgaven mee en kan ik sparen.”

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Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Nee. Voor mijn geluk zou die 1000 euro weinig verschil maken.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Daar ben ik het niet mee eens. Op een gegeven moment gaan sommige mensen rare dingen doen als ze te veel geld en macht krijgen. Je ziet genoeg voorbeelden van mensen die de grens niet meer kennen. Voetballers die ineens bizarre aankopen doen, miljardairs die van gekkigheid niet meer weten wat ze nú weer moeten kopen. Dat heeft vaak te maken met hoe je bent opgegroeid. Als je ouders niet rijk waren, of je hebt nooit geleerd om met geld om te gaan en je krijgt dán ineens miljoenen, dan is dat lastig.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ik denk dat geld vooral meer waard wordt als je er herinneringen mee kunt maken en als je er andere mensen mee kunt helpen. Let wel: als je alles weggeeft of uitleent, betekent dat niet automatisch dat je je geld terugkrijgt. Maar als je met geld mooie herinneringen kunt maken met de mensen om je heen, dan wordt het wat mij betreft wél meer waard.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Dat vind ik een lastige vraag. Geld maakt het leven prettiger en makkelijker, maar niet per se gelukkiger. Iemand die 20.000 euro per maand verdient, is niet automatisch gelukkiger dan iemand die 5000 euro verdient. Als ik met mijn vrouw en kind op het strand zit, het is lekker weer en we hebben een koelbox, dan ben ik ronduit gelukkig. Wat moet ik dan met 20.000 euro?

Uiteindelijk belanden we allemaal in dezelfde kist. Wat wél gelukkig maakt, is geen geldzorgen hebben. Dat je iedere maand rondkomt, dat je iets kunt sparen en dat je de vrijheid hebt om te doen wat je wilt. Een leuk leven zonder al te veel zorgen of rare fratsen. dus. Dat is voor mij uiteindelijk veel belangrijker dan veel geld hebben.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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