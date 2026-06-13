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Menno (43) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Een buffer zie ik niet als rijkdom, maar als rust’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Menno, die vindt dat een buffer een gevoel van vrijheid geeft ‘dat je echt nergens anders koopt.’

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Naam: Menno (43)

Beroep: ondernemer

Netto inkomen: 5100 euro

Woonsituatie: woont met zijn gezin in een koopwoning

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Met ups en downs. Bij mijn ouders thuis ging het niet altijd even soepel met geld. Grote lessen over sparen heb ik nooit meegekregen, maar ik heb wel geleerd dat je bewust moet omgaan met geld. Dat heeft me gevormd.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Weinig. Het was er, of het was er niet. Niet iets om over te praten aan tafel.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Als een middel voor rust en vrijheid. Ik gebruik geld niet om iets te kunnen showen, maar om keuzes te kunnen maken. Ik ben overigens pas echt bewust gaan nadenken over geld toen ik een gezin kreeg. Daarvoor liet ik het een beetje lopen.”

Jouw visie op geld is dus veranderd toen je vader werd?

„Ja, ineens denk je verder vooruit. Niet alleen aan jezelf, maar aan wat je de mensen om je heen meegeeft.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Niet in ernstige zin. Maar ik heb wel periodes gehad dat ik te weinig aandacht had voor wat er met mijn geld gebeurde. Het gevoel van ‘het loopt wel’, terwijl er eigenlijk weinig gebeurde.”

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Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Heel belangrijk. Niet als rijkdom, maar als rust. Weten dat je een buffer hebt als er iets tegenzit. Dat geeft een gevoel van vrijheid dat je echt nergens anders koopt.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Tot op zekere hoogte. Mijn partner en ik zijn allebei niet vies van een mooie aankoop, dus meer geld betekent bij ons waarschijnlijk gewoon meer mooie dingen. Maar structureel gelukkiger? Ik geloof er niet in.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Oneens. Op een gegeven moment koop je alleen maar méér dingen om je aandacht mee af te leiden. Maar je koopt er geen geluk meer bij.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Eens. De mooiste momenten met geld zijn die waarbij je iets voor een ander kunt doen. Niet als verplichting, maar als keuze.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Daar kan ik heel kort over zijn: geld koopt geen geluk, maar armoede koopt zeker ongeluk.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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