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Harm (32) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Die all-inclusive vakantie leek luxe, maar ik vond er geen klap aan’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Harm (32), die 3500 euro uitgaf aan een all-inclusive resort, maar daar niet per se gelukkiger van werd.

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Naam: Harm (32)

Beroep: systeembeheerder

Netto inkomen: 3500 euro

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Vrij degelijk. Mijn vader werkte altijd hard en was nogal conservatief als het om geld ging. Hij was de vader die op zondag het vlees sneed aan tafel, zeg maar. Verder geen grote risico’s, geen gekke uitgaven, alleen het hoognodige en verder vooral sparen. Mijn ouders hebben weleens in een dolle bui aandelen gekocht, maar toen de markt vervolgens instortte, verkochten ze in paniek de hele handel. Daarna zijn ze nooit meer gaan beleggen.”

Hoe werd er thuis over geld gesproken?

„Nou, vooral dus dat geld iets is waar je verstandig mee omgaat. We hadden het goed, maar luxe uitspattingen waren er niet. We gingen elk jaar ook steevast met de caravan naar Zuid-Duitsland. Fantastisch vond ik dat, trouwens. Dezelfde camping, vriendjes maken, de hele dag buiten. Ik heb daar betere herinneringen aan dan aan veel duurdere dingen later.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Het is voor mij vooral een middel. Ik lig niet wakker van een dure auto of een designhorloge, geld moet vooral vrijheid geven. Dat je keuzes kunt maken en niet bij iedere rekening schrikt.”

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Nou, niet per se veranderd, maar het is wel versterkt tijdens mijn huwelijksreis. Mijn vrouw is wat luxer opgegroeid dan ik. Mooie hotels, wellness, dat soort dingen. Voor onze huwelijksreis boekten we daarom een all-inclusive resort op Tenerife. Dat kostte iets van 3500 euro voor nog geen twee weken. Van die prijs trok ik wel even wit weg, haha.”

Klinkt voor veel mensen wel als een droom.

„Begrijp me niet verkeerd: het was heerlijk. Zon, zwembad, eten en drinken wanneer je wilde, we kwamen echt niets tekort. Mijn vrouw vond het ook fantastisch. Maar na twee dagen dacht ik al wel: is dit het nou? Het was élke dag hetzelfde ritme, dezelfde mensen, dezelfde ligbedden. Overal refillbekers voor gratis cocktails. Een buffet dat op dag één prima was, maar op dag vier vooral veel van hetzelfde. Alsof ik in een soort gouden kooi zat. Ik realiseerde me dat dit resort werd verkocht als rijkdom, maar voor mij voelde het helemaal niet rijk, eerder oppervlakkig. Ik miste avontuur, spontaniteit en het gevoel dat je ergens echt bént.”

Toch die camping in Zuid-Duitsland, dus?

„Nou, die heb ik inmiddels ook wel gezien, haha. Voor mij zit rijkdom alleen niet in een resort waar alles geregeld is. Ik vind het juist leuk om iets te ontdekken. Een dorpje inlopen, ergens onverwacht terechtkomen, een wandeling maken waarvan je niet weet waar die eindigt. Dat gevoel had ik daar totaal niet, ik vond het ronduit saai. Dat was voor mij wel een eyeopener.”

In welke zin?

„Mensen hebben vaak het idee dat meer luxe automatisch beter is en dat zo’n resort de ultieme vorm van vakantie zou moeten zijn. Maar ik dacht vooral: van dit geld had ik ook wekenlang kunnen rondtrekken met een camper of tent. Daar had ik waarschijnlijk veel meer herinneringen aan overgehouden.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Nee. Daarvoor ben ik waarschijnlijk te voorzichtig opgevoed.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Absoluut, omdat financiële rust veel waard is.”

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Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Niet per se. Het zou prettig zijn, maar ik denk niet dat mijn geluksniveau dan ineens omhoogschiet. Die vakantie heeft me juist geleerd dat duurder niet automatisch beter is.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Tot op zekere hoogte wel. Geen geldzorgen hebben maakt het leven een stuk prettiger. Maar die huwelijksreis bevestigde voor mij juist het tegenovergestelde van wat veel mensen denken. Al die weelde lijkt geweldig, maar ik werd er niet gelukkiger van. Terwijl ik dat zeg, realiseer ik me ook dat er genoeg mensen zijn die zich überhaupt geen vakantie kunnen veroorloven. Maar juist daarom viel het me zo op: je kunt duizenden euro’s uitgeven aan luxe en alsnog ontdekken dat geluk om hele andere dingen draait.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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