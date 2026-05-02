Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Amelia (35) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik stopte als fysiotherapeut en ben nu barista’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Amelia, die stopte met haar werk als fysiotherapeut, het roer omgooide en barista werd.

Naam: Amelia (35)

Beroep: barista (parttime)

Woonsituatie: koopwoning

Netto inkomen: 1600 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Ik kom uit een gezin waar hard werken centraal stond. Mijn moeder was heel ambitieus en vond het belangrijk dat je carrière maakte en financieel zelfstandig was. Zij zag geld als iets wat je verdient door inzet en doorzettingsvermogen te tonen. Studeren hoorde daar vanzelfsprekend bij.”

Wat heb je van huis uit meegekregen over geld?

„Dat je er bewust mee omgaat. Dus niet impulsief uitgeven, maar eerst bedenken of je iets echt nodig hebt.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Anders dan vroeger. Ik zie geld nu meer als een soort middel dan als een einddoel. Natuurlijk moet mijn hypotheek betaald worden en wil ik dat mijn kinderen niets tekort komen, maar geld is niet meer het belangrijkste. Rust in mijn hoofd en tijd met mijn gezin zijn voor mij veel meer waard geworden.”

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Ja, dat was nog in de tijd dat ik als fysiotherapeut werkte. De werkdruk werd steeds hoger: meer administratie, minder tijd voor patiënten, en ik nam het werk mentaal mee naar huis. Toen ik moeder werd, merkte ik dat het me opbrak. Ik was moe en prikkelbaar en stond eigenlijk nooit echt ‘uit’. Toen realiseerde ik me: dit is het me niet waard, ondanks dat ik er jaren voor heb gestudeerd. Ik heb uiteindelijk besloten te stoppen in de zorg en het roer om te gooien.”

Hoe?

„Eerst stopte ik met werken om bij mijn kinderen te kunnen zijn, ik was dus fulltime aan het moederen. Maar toen ze eenmaal op de basisschool zaten, begon het te kriebelen. Inmiddels werk ik in een koffiebar en ben ik barista geworden. I know, het is iets compléét anders. Ik verdien minder – al was de zorg ook geen vetpot – maar ik heb zoveel meer rust. Als ik nu thuiskom, ben ik ook echt thuis.

Ik werk geen overuren of heb papierwerk dat blijft liggen. Ik ben daardoor ook een leukere moeder en zit beter in mijn vel. Dat is voor mij veel belangrijker geworden dan carrière maken zoals ik dat vroeger voor me zag. En het kan ook, mijn man heeft een goede baan en verdient genoeg. Ha, en ik drink elke dag goede koffie, ook niet onbelangrijk.”

Dat is nogal een carrièremove!

„Ja, maar niet iedereen begrijpt dat, hoor. Mijn man steunt me, die ziet dat ik zo gelukkiger ben. Maar sommige mensen in mijn omgeving vinden het zonde vanwege mijn studie. Mijn moeder bijvoorbeeld, die altijd heel gericht was op carrière maken, begrijpt het maar moeilijk. Zij heeft juist haar best gedaan om die weg voor mij mogelijk te maken. Toch voelt dit voor mij als de juiste keuze. En ik werk nog steeds, hè? Het is alleen op een andere manier.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Nee, gelukkig niet. We zijn wel bewuster gaan leven toen ik minder ging verdienen, maar dat vormde verder geen belemmering.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, dat stukje uit mijn opvoeding is wel gebleven. Het geeft rust om iets achter de hand te hebben, al hoeft het voor mij geen enorm bedrag te zijn.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ik denk het niet. Natuurlijk zou het makkelijker zijn, maar mijn geluk zit nu juist in de balans die ik heb gevonden.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt het leven makkelijker, maar niet per se gelukkiger. Voor mij zit geluk nu in de rust die ik heb gevonden. Ik werk, doe mee in de maatschappij, zoals ze dat zeggen. Maar daarnaast heb ik óók tijd om te leven. Dat is uiteindelijk het belangrijkste.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meld je aan voor Geld maakt (niet) gelukkig Wil je ook (anoniem) meedoen aan Geld maakt (niet) gelukkig van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties