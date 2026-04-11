Renske (33) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik wil herinneringen, geen spullen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Renske, die herinneringen verkiest boven spullen.

Naam: Renske (33)

Relatie: samenwonend

Woonsituatie: grafisch ontwerper

Netto inkomen: 3100 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Sparen was vroeger heel belangrijk bij ons thuis, geld gaf je niet zomaar uit. Als ik als kind voor iets groots spaarde, zoals een spelcomputer, deed ik daar máánden over. Op impulsaankopen waren mijn ouders kritisch. Zekerheid ging boven plezier, vonden zij.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Vooral praktisch: wat kost iets, hebben we het nodig, kan het wel of niet? Het ging niet zozeer of je er gelukkig van werd, geld was echt een noodzakelijk kwaad.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Heel anders! Althans, het is veranderd. Social media heeft daar wel aan bijgedragen. Ik kwam op een gegeven moment in zo’n algoritme terecht op TikTok en Instagram en kreeg alléén nog maar video’s te zien van mensen die kozen voor ‘ervaringen’ in plaats van spullen. Een lastminute trip naar Lissabon, iemand die op woensdagavond spontaan uit eten ging of een ticket naar een of ander oord boekte. Steeds diezelfde boodschap: koop geen spullen, maar herinneringen. Als je maar lang genoeg scrolt, blijft die boodschap wel hangen, haha.”

Is er daarna een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Misschien was het meer als een zaadje dat werd geplant. Ik stond bijvoorbeeld een keer op het punt om vrij dure sneakers te kopen en dacht ineens: over twee weken trek ik ze gedachteloos aan. Anderzijds heb ik het wél nog steeds over dat weekend in een huisje op de Veluwe met mijn vriendinnen. Een hele andere manier van geld besteden, maar wel met een portie herinneringen op zak.

En natuurlijk koop ik ook nog wel spullen, dan betrap ik mezelf erop dat ik hebberig word van iets en moét ik het hebben. Maar die momenten komen steeds minder vaak voor, ik merk dat ik vaker kies voor de ervaring. Mooi voorbeeld is een trip naar Kreta met diezelfde vriendinnen, binnenkort, ik kijk daar zó reikhalzend naar uit.”

Vind je het wel belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, tot op zekere hoogte. Kijk, het is fijn om een bepaalde basis te hebben, maar wat heb je aan al dat extra geld dat daarna komt? Ga je dat oppotten? Kan hoor, maar ik denk nu sneller: wat ga ik hiermee doen? Om vervolgens een dagje weg te gaan of kaartjes voor dat ene concert te kopen. Voor later bewaren klinkt leuk, maar het is niet gezegd dat je ‘later’ daadwerkelijk haalt. Ik probeer er dus wel meer van te genieten.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„In het begin wel, denk ik. Maar je went er ook snel aan, en dan geef je het alsnog uit aan overbodige spullen.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Absoluut. De fijnste momenten zijn eigenlijk altijd met anderen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ja, ik denk het wel, mits je het dus niet aan allerlei troep uitgeeft. Dan blijf je maar onrustig en wil je altijd méér hebben. Kies liever voor een ervaring, zou ik zeggen. En ja, dan is het wel fijn om dat geld te hebben, het geeft mogelijkheden. Maar dan heb je dus wel een herinnering voor het leven.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

