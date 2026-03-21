Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zita (31) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Dat overlijden zette alles op z’n kop’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Zita (31), wiens perspectief veranderde door een overlijden binnen haar vriendenkring.

Naam: Zita (31)

Werk: logistiek medewerker

Netto inkomen: 2200 euro

Woonsituatie: koopwoning

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Geld was geen groot onderwerp, maar mijn ouders leerden me natuurlijk wel sparen. Ik weet nog dat ik mijn eerste pinpas kreeg – daar was ik zó trots op. Op woensdagmiddag na school gingen we samen naar de bank. Dat voelde heel volwassen, haha. Er was ook altijd genoeg geld, al leefden we niet luxe.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Nou, zelf heb ik lange tijd een soort haat/liefde-verhouding met geld. Ik kwam niets tekort, maar geld gaf me ook onrust – alsof het nooit genoeg was. Ik wilde mooie spullen, verre reizen, het beste van alles. Ja, daar kreeg ik dan wel een goed gevoel van, maar het was natuurlijk ook vrij oppervlakkig. Dat realiseerde ik me later pas.”

Wanneer was dat?

„Een goede vriendin van mij is recent overleden – ik wijd liever niet uit over de manier waarop, maar het was vrij onverwacht. Ik merk ook dat ik er nog moeilijk over kan praten, omdat het me emotioneel maakt. Het heeft kortom alles op z’n kop gezet. Ineens voelt geld zo relatief. Wat heb je aan die dure vakantie of dat perfecte interieur als een dierbare er niet meer is? Ik zou álles dat ik heb inleveren om haar terug te krijgen. Maar haar overlijden heeft me ook geleerd dat ik me sindsdien minder druk maak om kleine dingen, ook financieel. Voor mij heeft het leven best wel wat glans verloren, ik mis haar elke dag.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Geen echte schulden, maar wel die constante onrust in mijn hoofd. Altijd bezig met ‘kan het beter, mooier, meer?’ Ik kon dan ook echt tijdens een werkdag de hele dag denken: ik móet straks nog even naar die winkel om dat en dat te kopen. Het voelde bijna als een soort ‘rush’, een soort verslaving. En dan was ik blij met mijn aankoop, maar lag het een week later alweer onaangeroerd in de kast. Ergens ben ik blij dat ik dát nu niet meer heb.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Jazeker, dat geeft rust. Maar niet om het geld zelf: ik zie het meer als een vangnet dan als iets waarvan mijn geluk afhangt.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Het zou comfortabel zijn, absoluut. Maar gelukkiger? Dat zit nu voor mij in heel andere dingen. Herinneringen maken, de dag plukken, van een lentezonnetje genieten. Super cliché allemaal, ik weet het heus wel. Maar echt: het gaat voorbij voor je het weet.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Daar geloof ik wel in. Samen herinneringen maken, iets voor een ander kunnen doen. Dát zijn de dingen waar je later met een glimlach op terugkijkt.”

Geld maakt voor jou dus niet méér gelukkig, of toch wel?

„Nee, uiteindelijk draait het om de mensen om je heen. Als je iemand verliest, voelt alles wat je met geld kunt ‘kopen’ ineens heel leeg. Dat besef is me nu pijnlijk duidelijk geworden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meld je aan voor Geld maakt (niet) gelukkig Wil je ook (anoniem) meedoen aan Geld maakt (niet) gelukkig van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties