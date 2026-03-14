Angeline (40) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Zonder geld kun je héél ongelukkig zijn’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Volgens Angeline (40) maakt geld wel degelijk gelukkig. „Ik heb jarenlang in de schuldhulpverlening gewerkt, en ik zag daar hoe ongelukkig je kunt zijn als je géén geld hebt.”

Naam: Angeline (40)

Beroep: ondernemer

Netto inkomen: 3500 euro

Woonsituatie: samenwonend in een koopwoning

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders hadden niet veel geld, dus ze moesten goed op hun financien letten. Ze hadden daarom altijd overzicht. Dat vonden ze enorm belangrijk en dat leerden ze hun kinderen ook. Wat heet: op mijn 6e hield ik al een kasboekje bij. Dan had ik 75 cent, kocht ik zo’n snoepkikkertje en schreef ik dat op in mijn kasboekje. Mijn ouders hamerden erop dat ik leerde om met weinig geld rond te komen, zelfs al zou ik het geld wel hebben. Dan kon ik dáárop terugvallen als het een keer minder ging. Ik moest daardoor ook veel zelf betalen, ook toen mijn ouders meer gingen verdienen. Kleding, mijn studie, mijn kamer…”

Hoe keek je daarnaar als puber en student?

„O, daar hebben we flinke discussies over gehad. Ik ben ook echt boos geweest op mijn ouders – alle andere kinderen kregen veel meer kleedgeld, bijvoorbeeld. En ik vond het op die leeftijd ook belangrijk om bepaalde merkkleding te dragen. Mijn ouders deelden die mening niet, dus dan hadden we wel bonje. Nu ben ik ze dankbaar, want door die bewustwording kan ik supergoed met geld omgaan. Dat kasboekje? Dat heb ik nog steeds.”

Is jouw visie op geld op een bepaald moment nog veranderd?

„Niet expliciet, al merk je hoe fijn het is om niet zo druk met geld bezig te hoeven zijn op het moment dat je het breder hebt. Aan de andere kant heb ik nog wel lang een gevoel van schaarste gehad, ondanks dat ik het financieel goed had. Financieel vrij zijn is iets anders dan je financieel goed voelen. Ha, ik ben echt bezig geweest met affirmeren en tegen mezelf zeggen dat ik het nu beter heb, en dat er meer binnenkomt.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Geld is onmisbaar. Ik heb jarenlang in de schuldhulpverlening gewerkt, en zag daar hoe ongelukkig je kunt zijn als je géén geld hebt. Het is simpelweg essentieel om vrijheid en rust in je hoofd te hebben, om een vrij leven te kunnen leiden.”

Hoe ziet jouw leven er daarin uit?

„Ik ben niet gierig en geef graag, maar ik ben wél kritisch. Wat is iets me waard? Soms koop ik een bepaald kledingstuk daardoor niet, maar een extreem duur sieraad wel. Dat is overigens anders dan de vraag ‘heb ik het nodig?’, want in beide genoemde voorbeelden is dat niet zo. Het gaat me dus echt om de waarde. Net zoals het washok dat we thuis aan het pimpen zijn, inclusief Portugese tegeltjes en wasmachinekast. Heb ik niet nodig, maar is het me zéker waard.”

Heeft je ooit problemen gehad met geld?

„Gelukkig niet, helemaal omdat ik door mijn eerdere werk heb gezien wat dat met mensen kan doen. Het kan mentaal echt slopend zijn.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, dat vind ik wel. Dat komt sowieso door mijn opvoeding, maar ik voel die urgentie nog meer sinds ik ondernemer ben. Stel dat ik een flinke periode geen inkomen heb, dan is het fijn als ik een buffer heb. Dan is er eigenlijk financieel nog niet zoveel aan de hand.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„O, ik niet hoor, dat maakt voor mij geen verschil. Met 1000 euro meer ga ik me niet anders gedragen of leven.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Oneens. Als je alles kunt doen wat je wil, dan verandert er niks als je 5, 10 of 20 miljoen euro hebt. Wat kun je dan nog doen, en wat voegt het nog toe? Gek genoeg wordt geld in zo’n geval bijna waardeloos. Het enige verschil is dat je er nog wel goed mee kunt doen, dus dat zou mijn inborst zijn: het besteden aan goede doelen.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Zeker. Wat is er nou leuker dan anderen ergens mee verrassen? Of dat nou een etentje is, een weekendje weg, of het feit dat je iemand iets geeft wat hij of zij graag wil, maar dat diegene op dat moment zelf niet kan of wil betalen? En je hoeft niet eens op financieel vlak iets met elkaar te delen, het kunnen ook niet-dure dingen zijn. Zolang je er een ander maar blij mee kunt maken, vooral als mensen het niet verwachten – hun reactie is gewoon goud. Dat is meer waard dan wanneer ik iets voor mezelf koop.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik vind dus van wel. Kijk, het maakt je niet letterlijk gelukkig. Als je veel geld hebt maar je bent niet gezond, dan maakt het je zeker niet gelukkig. Maar als je emotioneel én fysiek fit bent, en daarnaast ook nog eens financieel ‘fit’, dan draagt dat zeker bij aan je levensgeluk. Financiële vrijheid zorgt gewoon voor rust in je kop. Draai het maar eens om: uit onderzoek blijkt dat mensen met weinig geld vaker ziek zijn, mentaal en fysiek, en minder overzicht hebben – waardoor ze niet altijd verstandige keuzes maken en verder in de problemen komen. Lang verhaal kort: met geld ‘koop’ je hoe je je leven wilt inrichten. Daarmee maakt geld niet letterlijk gelukkig, maar het maakt het leven wel makkelijker.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

