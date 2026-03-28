Bram (45) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Met ruim een ton altijd voorbereid op mindere tijden’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Bram, die altijd genoeg geld wil hebben voor als er mindere tijden aanbreken.

Naam: Bram (45)

Werk: heeft een eigen techbedrijf

Netto inkomen: „Ik keer mezelf ongeveer 4500 euro per maand uit”

Woonsituatie: samenwonend, koopwoning

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Best zuinig. Mijn ouders hadden het niet slecht, maar leefden alsof dat wel zo was. Ze smeten hun geld niet bepaald over de balk, dachten altijd na voordat ze iets kochten. Áls ze al iets kochten, want waarom zou je je meubels vervangen als de kwaliteit nog prima is? Mijn opa en oma waren ook zo: ze kochten altijd het B-merk in de supermarkt, aten hun brood op tot de laatste kruimel en kookten hele maaltijden met kliekjes. Die mentaliteit zit er bij mij ook wel ingesleten.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Als het om geld ging, zeiden mijn ouders vaak: ‘je weet nooit wat er komt’. Van geld moest je niet genieten, het was vooral belangrijk dat je het achter de hand hield, zodat je was ‘voorbereid’ op mindere tijden. Klinkt bijna als een soort ‘doomsday prepping’, als ik het zo omschrijf.”

Die mentaliteit heb je overgenomen, stel je. Hoe kijk je nu zelf naar geld?

„Voor mij staat geld gelijk aan veiligheid. Ik sta er overigens anders voor dan mijn ouders destijds, want er staat ruim een ton op mijn spaarrekening. Toch voelt dat voor mij niet als rijkdom of luxe, maar is het vooral een vangnet. Sinds een paar jaar heb namelijk ik een eigen bedrijf en hoewel dat goed loopt, kan het in mijn hoofd morgen voorbij zijn. Die ton biedt bescherming voor als het qua werk financieel misloopt.”

Meer inkomen geeft dus niet meer zekerheid?

„Je zou denken dat als je bedrijf beter gaat lopen en je meer verdient, je dan wat losser wordt. Bij mij werkt het andersom: hoe meer er binnenkomt, hoe sterker mijn gevoel dat ik het moet vasthouden. Alsof ik een soort voorsprong aan het opbouwen ben voor als het een keer tegenzit. Niet dat daar nu aanleiding voor is, maar ergens ben ik er altijd bang voor.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Nog nooit en dat wil ik graag zo houden. Ik denk dat daar ook een deel van mijn gedrag vandaan komt. Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik mezelf moest bewijzen. Geen idee waarom. Het kwam niet door mijn opvoeding, het is meer een soort onzekerheid die er van jongs af aan in zit. Financiële zekerheid helpt om dat gevoel te ‘dempen’. Het voelt alsof ik de boel onder controle heb.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Heel belangrijk, ik zou ook nog wel een grotere buffer willen hebben. Mijn partner ziet dat overigens anders en zegt vaak: we hebben lage lasten, er komt genoeg binnen, waarom gunnen we onszelf niet wat meer? Maar in mijn hoofd speelt steeds het scenario dat het werk minder wordt, of dat er een of andere wereldcrisis aankomt waardoor alles duurder wordt. Ik wil dan niet in de problemen komen. Die gedachte overheerst eigenlijk altijd.”

Zou je jouw geld bijvoorbeeld nog willen beleggen?

„Ergens wel, maar ik ben nog wat huiverig. Ik snap heus wel dat het misschien slim is, maar het idee dat ik in één keer een deel van mijn spaargeld kan verliezen, vind ik wel een ding. Dan ben ik verder van huis dan nu. Voor mij voelt zekerheid belangrijker dan mogelijk rendement.”

Stelling: Met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ik denk niet dat dat wezenlijk iets verandert, want waarschijnlijk zou ik het gewoon opzij zetten.”

Stelling: Je kunt nooit te veel geld hebben.

„Zo voelt het soms wel, omdat ik qua geld niet een bepaald eindstation in gedachten heb. Het is nooit genoeg, het kan altijd meer – en dus veiliger.”

Kortom: Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Niet gelukkig in de zin van superblij, maar het geeft me wel houvast en zorgt dat ik me minder kwetsbaar voel. Voor mij is dát het belangrijkste.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

