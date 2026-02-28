Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Paula (41) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Genoeg vrije tijd is ook belangrijk voor een goed leven’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Paula vindt dat geld het leven weliswaar makkelijker maakt, maar niet per se gelukkiger. „Ik denk oprecht dat je gelukkig kunt zijn met weinig geld, al heeft dat ook met je karakter te maken.”

Naam: Paula (41)

Beroep: werkt in de zorg

Woonsituatie: samenwonend, huurwoning

Netto inkomen: 3300 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders hebben altijd hard gewerkt, sparen stond hoog in het vaandel. Ook heb ik altijd geleerd om respectvol met spullen om te gaan. Maakte ik iets van de inboedel per ongeluk kapot? Kon gebeuren, maar dan moest ik het meestal zelf terugbetalen. Eén keer per week kreeg ik een kleine hoeveelheid zakgeld, en als ik dan iets voor mezelf wilde kopen, moest ik het eerst bij elkaar sparen. Mijn ouders zeiden altijd: als je niks hebt, kun je het ook niet kopen. Ik heb daardoor echt de waarde van geld geleerd, en de normen en waarden van mijn ouders overgenomen. Met succes, want ik heb altijd goed met geld om kunnen gaan, en ook goed kunnen sparen.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Heel open, mijn ouders vonden het belangrijk om de waarde van geld over te brengen op mijn broer en mij. Mijn ouders hadden nooit schulden, behalve een kleine hypotheek op het huis dan. Daar waren ze heel trots op, en ze legden ons dan ook het belang van schuldenvrij leven en sparen uit.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Het is belangrijk voor me, maar niet het belangrijkste. Ik zie geld als iets positiefs waarmee ik mezelf in mijn eigen onderhoud kan voorzien. Het geeft me de vrijheid om het leven te leiden dat ik wil, tot bepaalde hoogte natuurlijk. Ook geeft het me een gevoel van veiligheid, van onafhankelijkheid, van succes en mogelijkheden. Maandelijks probeer ik dan ook zoveel mogelijk te sparen. Verder vind ik het belangrijk om kwalitatief goede spullen te kopen. Die zijn vaak wel duurder, maar ook duurzamer. Geld geeft me kortom rust, en ik ben heel trots op het feit dat ik goed kan sparen.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Nee, mijn visie is eigenlijk altijd onveranderd gebleven: voor mij betekent het financiële zekerheid.”

Heb je ooit problemen gehad met schulden?

„Helaas wel, ondanks dat ik goed met geld kan omgaan. Toen mijn ex en ik uit elkaar gingen, heb ik jarenlang een schuld van duizenden euro’s gehad bij hem. Maar ik heb hem tot de laatste cent afbetaald, en verder heb ik nooit andere schulden gehad.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Zeker weten! Een spaarpot geeft mij een heleboel rust. Wetende dat ik nooit een financieel probleem heb als er iets kapot gaat, geeft een heerlijk gevoel.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ik denk niet dat ik gelukkiger zou zijn, maar er zijn wel meer dingen mogelijk en dat geeft me uiteindelijk wel een gelukkiger gevoel.”

Stelling: je kunt nooit te veel hebben.

„Ja, dat denk ik eigenlijk wel, en ik ben er oprecht van overtuigd dat dat je niet gelukkig maakt! Een beetje meer dan normaal zou ik echter prima vinden.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Dat klopt. Als ik het deel met vrienden of familie, geeft me dat veel voldoening. Het levert niet alleen mooie herinneringen op, maar draagt ook bij aan verbinding met elkaar.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Het maakt het leven wel makkelijker, maar niet per se gelukkiger. Ik denk oprecht dat je gelukkig kunt zijn met weinig, al heeft dat ook met je karakter te maken. In mijn geval heb ik ervoor gekozen om door te studeren, zodat ik er financieel op vooruit ging. Tegelijkertijd kon ik daardoor ná mijn studie ook weer terug in mijn werkuren, zodat ik meer vrije tijd kreeg zónder op mijn levensonderhoud te moeten bezuinigen. Een steady inkomen en genoeg vrije tijd zijn voor mij minstens net zo belangrijke graadmeters voor een fijn leven.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

